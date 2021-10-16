【LIVE直播】神舟13號載人太空船發射 進駐中國太空站

太空人準備打開雙向承壓艙艙門。（央視視訊截圖）

據中國載人航太工程辦公室消息，在神舟13號載人太空船與太空站組合體成功實現自主快速交會對接後，太空人乘組從返回艙進入軌道艙。按程式完成各項工作後，翟志剛開啟天和核心艙艙門， 16日9時58分，太空人翟志剛、王亞平、葉光富先後進入天和核心艙。中國太空站也迎來了第二個飛行乘組和首位女太空人。後續，太空人乘組按計畫開展相關工作。

此前，據中國載人航太工程辦公室消息，神舟13號載人太空入軌後順利完成入軌狀態設置，於北京時間16日6時56分，採用自主快速交會對接模式成功對接於天和核心艙徑向埠，與此前已對接的天舟二號、天舟三號貨運飛船一起構成四艙（船）組合體，整個交會對接過程歷時約6.5小時。

2021年10月16日，神舟13號太空人翟志剛（中）、王亞平（右）和葉光富（左）在天和核心艙揮手致意。（央視視訊截圖） 中國太空站迎來了第二個飛行乘組和首位女太空人。2021年10月16日，3名太空人一同打開睡眠區，配合十分默契。從左上順時針分別為太空人王亞平、翟志剛、葉光富。（央視視訊截圖） 10月16日在北京航太飛行控制中心拍攝的神舟13號與天和核心艙自主快速交會對接畫面。圖片是從天和核心艙看神舟13號的畫面。（央視視訊截圖） 10月16日在北京航太飛行控制中心拍攝的神舟13號與天和核心艙自主快速交會對接畫面。太空人們在返回艙內。。（央視視訊截圖）

(時報資訊)