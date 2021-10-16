據中國載人航太工程辦公室消息，在神舟13號載人太空船與太空站組合體成功實現自主快速交會對接後，太空人乘組從返回艙進入軌道艙。按程式完成各項工作後，翟志剛開啟天和核心艙艙門， 16日9時58分，太空人翟志剛、王亞平、葉光富先後進入天和核心艙。中國太空站也迎來了第二個飛行乘組和首位女太空人。後續，太空人乘組按計畫開展相關工作。
此前，據中國載人航太工程辦公室消息，神舟13號載人太空入軌後順利完成入軌狀態設置，於北京時間16日6時56分，採用自主快速交會對接模式成功對接於天和核心艙徑向埠，與此前已對接的天舟二號、天舟三號貨運飛船一起構成四艙（船）組合體，整個交會對接過程歷時約6.5小時。
(時報資訊)
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