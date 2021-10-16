台灣東洋2020年爭取代理德國BNT疫苗計畫破局，遭外界質疑有內線交易，檢調15日兵分26路搜索東洋總部等處，並約談總經理施俊良等多名高階主管共26人。東洋董事長林全在事件爆發後，發了一封信給全體員工，強調東洋是正派經營的公司，若同仁清白，公司一定力挺；若有同仁涉案將加以嚴懲。
以下為東洋董事長林全給員工的一封信全文：
各位同仁：
今(15)日檢調人員到本公司，對部分員工涉及內線交易進行搜索，可能有些同仁對此感到疑惑，在這裡我要向大家強調，台灣東洋是以正派經營及強調公司治理為目標的公司，對這次事件，公司處理的態度為：如果同仁是清白的，公司一定支持並協助維護同仁的權益；如果有涉案的同仁，公司也將加以嚴懲。
公司去年洽談代理BNT新冠疫苗期間，就已對參與的員工三令五申，不可利用此消息買賣股票，違反內線交易行為，經過這次事件，希望同仁能記取教訓，嚴守法紀。
台灣東洋要做一家有願景及正派的公司，希望同仁堅守崗位，為公司邁向國際化繼續努力。
(時報資訊)
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