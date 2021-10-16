消息人士表示，當前陷入債務危機的大陸恒大集團總裁夏海鈞正在香港與投行和債權人就可能的重組和資產出售進行磋商，目前恒大正在努力應對逾3,000億美元債務可能違約的問題。

路透16日報導，兩位消息人士表示，夏海鈞已經在香港待了兩個多月。夏海鈞是恒大董事長許家印的親信，負責恒大集團的日常營運，包括融資工作。恒大背負著超過3,000億美元的債務，目前已經有三筆美元債券利息到期未能兌付。

其中一位消息人士表示，夏海鈞需要與外資銀行就貸款延期和償還事宜進行溝通，「夏海鈞還需要釐清恒大在海外有多少表外債務，因為許多債務是子公司發行的，他自己可能都不知道(這些債務)……，在釐清之前，他們無法進行重組，也無法與債券持有人進行磋商。」

報導稱，恒大一直在積極出售部分資產以籌集現金，但到目前為止這些努力成效並不顯著，近幾周來，市場愈發擔憂恒大可能破產，並對全球市場和中國經濟造成衝擊。

中國人民銀行金融市場司司長鄒瀾15日表示，恒大集團總負債中金融負債不到三分之一，債權人比較分散，單家金融機構曝險不大，總體看對金融行業的外溢性可控，他強調，恒大問題在房地產行業是個別現象，金融部門將配合住建部和地方政府做好專案復工的金融支持。

(時報資訊)