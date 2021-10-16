全國金融業工會聯合總會（全金聯）協助花旗（台灣）商業銀行員工成立花旗銀行工會，16日順利召開第一屆第一次會員大會，宣告工會正式成立，花旗銀行工會將邀集更多會員，未來將和資方協商員工安置計劃。
全國金融業工會聯合總會秘書長韓仕賢表示，在全國金融業工會聯合總會（全金聯）積極協助下，花旗（台灣）商業銀行消金部員工 籌組花旗銀行工會，在10月2日已召開工會發起人會議暨第1次籌備會議，並於16日召開第1屆第1次會員大會，宣告工會正式成立，目前工會已有5、60人花旗銀行員工加入，接下來會廣招會員，在18日會向相關單位送交籌備會議記錄，請領合法工會登記，而台北市政府勞動局科長陳明鈴16日也以主管機關身分出席該會議。
花旗銀行工會也強調，工會係以團結花旗銀行所有員工為組織目標，相信透過「集體意識」的凝聚，絕對比「獨善其身」來得有影響力及行動力；工會成立後，將鼓勵暨爭取所有花旗員工的加入，唯有團結一致的信念，更多人堅定支持響應工會的行動，才能創造有尊嚴、有人性的職場環境，進而追求社會公平正義。
今年4月中旬，在台灣耕耘50多年的花旗銀行對外丟出震撼彈—花旗集團宣布要退出連同台灣在內13個地區的消金市場，既有的消金業務如財富管理、信用卡、房貸等將出售給適合的買家。在花旗銀行即將出售消金業務之際，花旗員工認為只有靠自己成立可以公開發聲的自主工會，才有機會確保全體員工之權益，而非沉默靜候高層的決定！花旗銀行工會也提案通過加入全金聯，希望借重金融業工會團體協商及集體爭議的經驗，以強化工會組織實力，進而與雇主透過協商保障與爭取會員最大權益為主要目標。全金聯強調，任何金融整併絕對牽動影響員工勞動權益，甚至是工作權保衛戰！
(時報資訊)
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