中國恒大、花樣年等大陸上市房企先後無法如期支付到期債息，房債務問題成國際關注。中國房地產業協會（中房協）15日下午召集部分房企在北京開座談會。有接近主管部門的消息人士透露，中國住建部擬加強預售資金監管，目前文件正在起草中。

路透16日報導，大陸政策消息人士和分析師表示，儘管大陸經濟放緩，擔心房地產泡沫可能會破壞長期發展的大陸領導人仍可能繼續保持對房地產的嚴格調控，但在必要時可能會軟化一些策略。

今年以來，大陸房地產企業在「三道紅線」、貸款集中度等政策下爆雷不斷，華夏幸福、中國恒大、花樣年等相繼爆發債務危機。15日有10家房企參與中房協會議，包括保利、中海、萬科、融創中國、金地、龍湖、中梁、新城、綠城及旭輝等業者，住建部官員也在會議上聽取房企意見。

報導指出，近一年以來，在官方政策調控下，房企對現金的渴求愈加強烈，預售監管資金再次成為開發商覬覦的金山。尤其是下半年融資難，抵押貸款收緊等背景下，企業急需資金償還貸款與拿地，解凍預售監管資金愈加成為各家房企的燃眉之急。

接近主管部門的人士表示，住建部擬加強預售資金監管，目前文件正在起草中，現階段正要求各地方住建部門彙報相關意見及建議。

(時報資訊)