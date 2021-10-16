進入第四季，存股族引領期盼的重量級台股ETF除息秀正式登場，其中又以高人氣的「元大高股息(0056)」、「元大台灣高息低波(00713)」格外受到矚目。其中0056已公布配息1.8元，大幅優於市場預期，消息一出各大討論區瘋傳，吸引買盤湧進；另一檔元大台灣高息低波ETF，殖利率也上看5.5%以上，帶動第四季存股族最熱話題！
只要提到高股息ETF，即將成立滿十四年的國民ETF 0056，絕對是投資首選，成立以來每年配息率平均近5%，近三年更高達平均5.8%，且年年填息，在近年投資理財意識盛行下，受到許多退休族、小資族熱愛，是受益人數最多的台股ETF，為五十萬投資人創造高股息現金流收入。
投資高股息ETF 只要「低點買進+長期持有」就OK
專家指出，0056選股邏輯簡單，是從台股上市市值前一百五十檔股票中，選取未來一年預估現金股息殖利率最高的三十檔作為成分股，每年六月、十二月會重新審核成分股，如此設計的優勢在於兼顧市值流動性，並追求高股息投資成果。
0056成分股有高殖利率下檔保護，且會依照指數更換成分股，成立以來年年填息，如果要存0056這樣的高股息ETF，最有效率的方式就是「低點買進＋長期持有」，自動讓高股息特性帶動投資成果。第三季以來台股震盪造成0056修正，其實就是很好的長線投資進場機會，不僅價低息更高，股價先修正也有利除息後的填息行情，有機會兩頭賺。
而在高股息ETF投資上，元大投信還有一檔具高股息特色的元大台灣高息低波ETF，除了高股息外還加上低波動選股因子，同樣適合用來長期投資領息。元大投信表示，元大台灣高息低波ETF不僅篩選高股息，更考量個股基本面，著重「股東權益報酬率(ROE)」、「低本益比」、「營運現金流」等選股因子，也就是重視企業的獲利能力，並挑選出股價相對便宜、現金流量穩定的優質個股。
在這樣的設計下，元大台灣高息低波ETF一反過去市場認為的「低波動等於低績效」刻板印象，含息報酬率領銜台股高股息ETF，連續兩年績效第一，表現相當優異，2017年成立以來連續三年配息，平均配息率約5%，今年預估配息率上看5.5%以上，再創歷史新高。
兩指標挑選 配息穩定、填息強勁
由於台灣投資人注重領息，對配息情有獨鍾，年配、季配、月配等琳琅滿目產品不斷推陳出新。元大投信分析，挑選配息型產品最重要是「長期配息率穩定」與「填息能力強勁」，符合這兩條件相對適合長期投資。像0056成立時間久，過往表現禁得起檢視，受到廣大投資人肯定；元大台灣高息低波ETF成立約四年，雖然是較新的產品，但已經展現配息與填息能力。
元大投信建議，高股息ETF持有一籃子股票，投資人免去挑選個股煩惱，只須檢視ETF指數編製規則，並觀察該ETF的配息、填息表現是否符合自己的預期與需求，就能輕鬆建立領息資產。
0056會無法配息嗎？ 可能性極低 投資人請放心
投資高股息ETF目的在於領息，但是否可能有配不出息的情況？元大投信說明，就算是今年台灣遭遇疫情衝擊這樣的例外狀況，大部分企業也都有完成配息，ETF只要收到個股配息，就有配息來源，像0056是從台灣上市前一百五十大企業選股，要發生沒有配息的可能性很低，投資人可以放心。
攤開高股息ETF配息時間點，多是等到台股第三季配息高峰後，完整領到股息後，在第四季配息給股東。0056今年的除息日在十月二十二日；元大台灣高息低波ETF則是十月三十一日進行收益分配評價，以長期持有為目的的投資人，兩檔高股息ETF都有穩定的配息紀錄，都值得參考。
另外，若從不同投資族群觀察，0056一張約三萬出頭，股價相對親民，對於資金有限的小資族是很好的存股必備款；而元大台灣高息低波ETF，歷年配息金額穩定成長，報酬率表現強勁，可與0056一起投資作為高股息ETF存股組合，在高股息的基礎之上，藉由元大台灣高息低波ETF的報酬率成長潛力，為整體投資成果加分。
本文作者:齊瑞甄
(本文摘自《理財周刊1103期》)
(時報資訊)
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