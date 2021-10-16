這兩日有民眾反映自己抽中國旅券，領券時領不到或是不順利的情形，交通部觀光局表示，有58人是因為沒有按照指示輸入驗證資料而被鎖住，經客服協助後解鎖，另有少數人則是沒有登記抽籤，以為只要身分證末碼符合即中籤。

國旅券第一次抽籤抽出60萬3394份，並於10月15日開放第一波中籤民眾領券，現已領取約30萬筆。交通部觀光局指出，國旅券平台為防止盜領及加強資安防護，中籤民眾未依指示輸入驗證資料，導致錯誤達3次即將該帳號鎖定，經查有58名中籤民眾，因操作錯誤而遭鎖定，經向客服詢問反映者，皆已回覆並將協助進行身分驗證後解鎖。

另有少數的民眾並未於第一次抽籤截止日期前登記抽籤國旅券，誤以為只要身分證末碼符合即中籤而至國旅券平台領券，以致於其輸入資料皆顯示錯誤。

觀光局提醒，10月29日前至五倍券共通平台登記抽籤，都還有機會抽中國旅券，而國旅券的使用期間為11月1日至明年4月30日，中籤民眾只要在跟合作店家消費折抵前至國旅券平台領券即可。

(時報資訊)