美國政府為了解決晶片荒，9月下旬要求台積電、三星、SK海力士等半導體業者交出庫存狀況、客戶訂單和銷售記錄等商業機密，國內業者淡定以對，但韓國政府出手護三星，反應相當激烈，並強調企業不會輕易提供高度機密的訊息。財信傳媒董事長謝金河表示， 這次美國對半導體產業的調查，原來不是針對台積電，而是衝著三星、海力士來的，顯示南韓半導體業者與大陸藕斷絲連，可能犯了大忌。

針對車用晶片缺貨問題，台積電董事長劉德音近期接受外媒採訪表示，被送往工廠的晶片比用在產品上還多，代表供應鏈一定有人囤貨晶片。他說，為了解決問題，台積電已針對不同的數據點進行審核，以破解哪些客戶真正需要，哪些客戶在囤貨。

劉德音強調，之前不需要這樣做，所以他們也還在學習如何調整訂單，以便於推遲那些沒有急迫性的晶片訂單。

工研院產科國際所研究總監楊瑞臨接受《中央廣播電台》專訪指出，車用晶片供應鏈主要來自IDM業者，台積電市占僅4%，台積電仍願意全力協助，但汽車產業鏈又長又複雜，各大車廠還有自己的供應鏈，相當多的零組件也缺一不可，甚至比許多消費性電子產品有長短料的問題，台積電其實無法看到全貌，這也是劉德音這次說法的主要理由。

楊瑞臨直言，美國要求台積電等半導體業者交出商業機密，不太可能只針對台積電而來，實際上更有可能是美方在調查過程中發現大陸車用電子供應鏈有異常，等於是透過台積電等業者，劍指大陸車用晶片供應鏈。

無獨有偶，謝金河也認為，這次美國對半導體產業的調查，原來不是針對台積電，而是衝著三星、海力士來的，顯示南韓的半導體和中國藕斷絲連的關係，可能犯了大忌！

(時報資訊)

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