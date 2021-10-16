據路透報導，歐盟理事會主席米歇爾(Charles Michel)週五在與中國國家主席習近平通話後表示，歐盟和中國將很快舉行峰會。
歐盟和中國自新冠疫情爆發之前就沒有舉行過正式的面對面峰會，上一次中歐峰會是在2020年12月30日通過視頻會議舉行的。自那以後，雙方因侵犯人權指控而互相實施有針對性的制裁，凍結了一項已達成但尚未得到歐洲議會批准的雙邊投資協議。
「在歐中關係上，儘管存在分歧，對話仍然至關重要」，歐盟理事會主席米歇爾在推特上表示，「同意舉行歐中峰會，加強對話」，但沒有給出具體日期。
中國央視新聞援引習近平稱，中國和歐盟是兩大獨立自主力量，也是全面戰略夥伴，雙方有必要加強戰略溝通。中歐有一些競爭、分歧、差異並不奇怪，應該通過對話談判解決，「中方始終有發展中歐關係的誠意，同時也會堅定維護自身主權、安全、發展利益。」
一位歐盟官員表示：「在通話中，雙方元首確認了舉行下一屆歐中峰會的意向。他們還將探討在晚些時候與歐盟執委會所有成員舉行會議。」他指的是與所有27個歐盟國家領導人另外舉行峰會。
3月22日，歐盟與美國、英國和加拿大一道，以侵犯人權為由對中國官員實施了制裁。北京對侵犯人權指控予以否認，並立即進行了回擊，對歐洲議會議員實施制裁，凍結批准近期達成的一項歐中投資協議。
「歐盟認為，對歐洲政策制定者實施的制裁是不合理的，也是不可接受的。歐盟將繼續尋求一種更平衡的經濟關係，」該官員表示。
「米歇爾提到了歐盟對中國人權狀況的擔憂」，一位歐盟官員在談到與習近平的通話時表示，還提到最近中國在台海附近的軍事飛行是一個關切，以及中國對有爭議的南海島嶼宣稱主權問題。
(時報資訊)
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