10月4日，科技巨頭臉書（Facebook）與旗下Instagram、WhatsApp、Messenger平台和VR系統Oculus跳出錯誤訊息幾分鐘後，便陷入了約6小時的全面癱瘓，全球約35億用戶受到影響。
臉書全球安全營運中心（Global Security Operations Center）表示，這次大當機，「對人民帶來高風險，對資產帶來中等風險，對臉書聲譽帶來高風險。」《紐約時報》指出，即便系統已恢復正常，其造成的影響，卻是「深遠且嚴重」。
網路巨頭也出包，民眾日常生活、收入、生命安全都受威脅
臉書上次類似危機，發生在2019年，當時當機時間約24小時。《MSNBC》與《紐約時報》等外電報導，技術中斷並不罕見，但這次，全球三大通訊與商業平台一起故障，提醒了全球：就算是最強大的網路公司，也會出包！
「我們的工作經濟結構越來越數位化，今天突如其來的當機，凸顯其不穩定的程度令人震驚。」美國康乃爾大學傳播系教授達菲（Brooke Erin Duffy）說。
臉書將自己打造成一個能傳遞訊息、直播、虛擬現實和擁有其他數位服務的關鍵平台，甚至在緬甸、印度等國，臉書就是網路的代名詞。用戶還用它來登錄許多應用程式與服務，因此意外導致「骨牌效應」，如無法登入購物網站、智慧電視、恆溫器等連結網路的裝置。
愛爾蘭服裝新創HUH Clothing無法用臉書與Instagram來聯繫客戶；美國克里夫蘭的職業遊戲玩家維尼（Douglas Veney），收入仰賴Facebook Gaming平台上的觀眾與訂閱者，他很害怕當機問題會再次發生，威脅生計。
除了一般民眾，臉書自家員工也沒能倖免。《紐約時報》報導，員工的商務手機無法通話、接收公司外寄來的郵件，內部溝通平台Workplace也掛掉，他們被迫改用LinkedIn、Zoom或Discord等聊天室。甚至，一些回到辦公室的員工因為數位徽章跟著壞掉，竟然進不去大樓或會議室！
日常生活、收入、資產皆大受影響，但在開發中國家，曝於危險之中的，卻是「人身安全」。DeliverFund是一間旨在打擊人口販賣的非營利組織，創辦人麥金利（Nic McKinley）告訴《時人》（People）雜誌，Signal、WhatsApp等應用程式具有點對點加密功能，一旦掛點，政府將能看到通訊內容，異議人士、一般民眾恐遭鎖定。
塔利班攻陷阿富汗時，麥金利便利用WhatsApp，參與協調阿富汗國家女子足球隊的救援行動。民眾也藉此程式，互相通報塔利班檢查站相關資訊。傳遞訊息，是他們「保命」的方式。
慘上加慘，股價近一年跌幅最大
近期，臉書聲譽「直直落」。前員工豪根（Frances Haugen）日前才揭露公司內部大量文件，顯示一連串嚴重問題，包含「知道平台被用來散播仇恨、暴力和錯誤訊息」、「Instagram尤其對年輕女性有害」、「對高知名用戶採取差別待遇」...等，批評臉書只顧賺錢，背叛民主。
《彭博》報導，醜聞大爆料加上全球大當機，導致臉書10月4日股價重挫4.9％，跌幅是去年（2020）11月初以來最大，損失上千萬美元，也拖累大盤表現。《MSNBC》另指出，身為科技巨頭的臉書大崩潰，影響衝擊全球。這點燃壟斷爭論，到底監管機關是否要在網路領域，支持更多競爭？網路公司能否「大到不能倒」（too big to fail）？
不過，撇除壟斷爭論，能確定的是，隨著全球邁向數位化，再次證明政府應該對網路基礎設施和支持政策投入更多資源，以強化全球網路安全與穩定性。
(時報資訊)
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