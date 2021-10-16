恒大債務危機仍未解決，外媒報導，先前市場傳出大陸地產商越秀地產願以17億美元（約475億台幣）買下恒大香港總部大樓，但因憂心恒大債務複雜，導致交易破局，這對恒大恐帶來嚴重衝擊。
路透報導，越秀收購位在灣仔的恒大總部，在8月時幾乎快達成協議，但越秀董事會最終否決，因為擔憂恒大尚未解決的債務問題，會為這樁交易帶來不穩定風險，加上人民銀行周五公開批評恆大「管理不善」，最終導致收購破局。
恒大香港總部是創辦人許家印於於2015年斥資16.1億美元（約450億台幣）天價買下的，這筆當年創紀錄、高於市場的交易價格，被外界認為是資本管理不成熟的案例之一。近幾年隨著恒大負債高達3000億美元（約8.4兆台幣），不得不考慮將香港總部賣給大陸同業越秀地產，其他資產也紛紛求售。
大陸人行金融市場司司長鄒瀾周五（15日）表示，恒大集團資產總規模超過2兆元（人民幣），其中房地產開發項目約佔60%，涉及到1000多家作為獨立法人的項目子公司。近年來，恒大經營管理不善，未能根據市場形勢變化審慎經營，加上盲目多元化擴張，造成經營和財務指標嚴重惡化，最終爆發風險。
但鄒瀾強調，恒大集團總負債中，金融負債不到三分之一。債權人也比較分散，單個金融機構風險敞口不大，總體上看，其風險對金融行業的外溢性可控。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：