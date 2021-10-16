據《華盛頓郵報》報導，近日馬祖每逢黃昏時刻，地平線處會出現詭異的綠極光。報導分析，馬祖是鄰近中國大陸沿海的台灣島嶼，此一綠極光則是大陸漁民為捕捉魷魚而使用的綠燈，是台灣版的「魷魚遊戲」。不過，不只馬祖民眾感到不安與被包圍感，旅遊業與海洋生物也受到威脅，而美國學者也認為這可能是大陸民兵船正進行入侵操演。
報導指出，馬祖居民在臉書上爭相分享照片。58歲的張姓漁民表示，「突然出現許多魷魚船，我感覺整個島都被包圍了」。從事生態旅遊的黃姓民眾也說，「這就像上演科幻電影一樣，太不自然」。
※綠極光威脅旅遊業與海洋生物
過去4個月以來，每晚幾乎都有數十艘，但更常見的是數百艘大陸魷魚船，在馬祖附近海域航行，並靠近海峽中線。報導指出，船隊安裝的綠色LED燈，閃爍出的綠極光象徵著大陸對台灣的最新侵略。畢竟，北京始終不放棄武力犯台；馬祖官員與居民更表示，綠極光威脅旅遊業與海洋生物，也反映出當地民眾在面對北京灰色行動時的無助。
當地的人雖揶揄魷魚船的綠燈是馬祖的極光，但這恰好是台海緊張局勢的體現。連江縣政府產業發展處漁牧科科長賴文啟表示，至少有數百艘大陸魷魚船出現。過去只有1到2個綠點，如今則呈現完整的綠色帶。這些船隻來自福建省，過去2年激增，今年則最為嚴重。
漁民則表示，由於其他高價值的漁獲物供應量下滑，魷魚撈捕變得更受歡迎。官方統計，2018年到2019年，福建註冊的4萬多艘漁船共捕獲逾52000噸魷魚。
※大陸國台辦：維持嚴格要求
對於大陸漁民竭澤而漁的行為，1名陳姓漁民辯稱6到8月是魷魚旺季，漁民一晚可捕撈400磅的魷魚，每磅售價近5美元。在水中設置綠光能有效吸引魷魚，這種做法愈來越多人使用。
他強調，「這就是漁民的生活方式，沒有理由則怪任何人。愈靠近馬祖的地方漁獲就越好。我認為會有愈來愈多的綠燈」。
大陸國台辦則表示，大陸對管制輕型捕撈一項都是「嚴格要求」。「輕型捕魚是合法且傳統的撈捕方式，也是國際常見的做法。福建個別船隻的燈光強度遠低於規定，台灣當局扣押大陸漁船根本是挑釁」。
※心理壓力
綠光船隊造成當地人心理壓力與不滿。馬祖人認為大陸漁船潛入其水域、耗盡魚類資源；賴文啟也強調他的部門在4月至9月間沒入超過8噸大陸漁民捕撈陷阱，大陸船隻甚至在馬祖一帶挖砂石，用於國內建設。
隨著2016年馬祖官員與大陸官方互動減少，不論是大陸盜挖砂石或船隻入侵，馬祖幾乎都無力與大陸對抗。據海巡統計，2020年約400艘大陸船隻進入馬祖海域而遭扣押或驅逐，為近5年來最頻繁。
連江縣副縣長王忠銘認為，「這不是槍枝與大砲的威脅，是心理壓力與不適。我們不喜歡，但能怎麼辦」。海巡署金馬澎分署馬祖岸巡隊隊長陳柏璋表示，海巡在馬祖兩大島嶼進行全天候巡邏，但不到30人的隊伍要處理數量繁多的大陸船隻已捉襟見肘。
報導則分析，大陸這種做法愈來愈符合北京的灰色地帶行動，藉由非軍事行動嚇阻或使敵人筋疲力竭，但對手卻無法有力的回應。
※旅遊業受影響
馬祖旅遊業也認為，旅客來這裡是為了藍眼淚，但綠極光卻破壞這種生態旅遊，也打斷當地民眾生計。另有馬祖民眾認為，魷魚船帶來麻煩。47歲的陳志強世代捕魚，但他覺得自己與大海的連結愈來愈淡薄。「我們無法控制那些大陸船隻」。
然而，在兩岸情勢緊張之際，當地民眾強力的回應恐引發誤判。2019年，馬祖北竿的漁民用魚竿攻擊大陸漁民，對方則以石頭回敬；還有一次，他看到大陸漁船電魚，讓他將船撞擊大陸船隻。電魚這種做法會讓漁類資源枯竭，兩岸政府都禁止這種做法。
「2049計畫協會」研究員易思安（Ian Easton）則在推特表示，在馬祖水域進行大型、不尋常的行動。大約1000艘的大陸民兵船隻在此，很可能是釣魚，但也可能是在演練入侵。
(時報資訊)
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