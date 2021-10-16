【時報-台北電】美國股市周五上漲。高盛為大型銀行的強勁財報季畫上句點，零售銷售也意外上升，令市場對經濟復蘇感到樂觀。

周五收盤，道瓊工業平均指數漲383.1點或1.10%，為35294.8點。標普500指數漲33.1點或0.75%，為4471.4點。那斯達克綜合指數漲73.9點或0.50%，為14897.3點。

高盛上漲2.7%。創紀錄的交易撮合活動推動該行季度獲利飆升。

其它大型銀行包括摩根大通、摩根士丹利和富國銀行皆上漲在0.9%至6.9%之間。追蹤10年期國債殖利率上漲，讓銀行股指數上漲1.6%。

在標普11個主要板塊中，有8個走高。金融股和非必需消費股上升1%以上。

小型股羅素2000指數(Russell 2000)上漲0.7%，為8月底以來最佳的一周表現。

美國商務部一份數據顯示，9月零售銷售意外上升；部分原因為物價的上漲。而10月消費者信心的初值資料則略低於預期。

白宮宣佈，從11月8日起，對完全接種疫苗的外國人解除其在陸地和航空邊境的旅行管制。

標普1500航空指數躍升0.9%。郵輪運營商嘉年華、皇家加勒比和挪威郵輪控股皆上漲在1.1%至1.5%之間。

莫德納(Moderna)上漲1.3%。美國食品和藥物管理局的一個小組在周四投票建議，為65歲及65歲以上高危險民眾注射該公司新冠疫苗加強劑。

加密貨幣和區塊鏈公司Riot Blockchain、Coinbase Global、MicroStrategy，和Marathon Digital的股價上漲在2.5%至7.2%之間。比特幣自4月以來，首次衝破6萬美元，提振相關公司股價。（編輯整理：張朝欽）

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