配合行政院振興五倍券上路，各部會推出的加碼券則是連續4周進行抽籤，第一周的國旅券、i原券、農遊券、藝FUN券、動滋券、客庄券、地方創生券中籤號碼也已經全數出爐。
根據五倍券官網上的「各部會加碼券中籤結果說明」，各部會抽出中籤號碼2碼或3碼，對應民眾的身分證號/統一證號末2碼或3碼。由於同一周各部會加碼券的中籤號碼可能重覆，中籤結果依民眾個人所勾選的加碼券及各部會抽籤時間之先後順序決定。
換言之，本周抽籤時，「國旅券」有一組中籤號碼98，「藝FUN券」也有一組中籤號碼98，但因國旅券抽籤時間早於藝FUN券，所以中籤者只會抽到國旅券。而第一抽未抽到券的民眾也別氣餒，下周二至周五同樣會有加碼券抽籤，每日抽籤券別如下：
周二上午：國旅券(1000元)、下午：i原券(1000元)
周三上午：農遊券(888元)、下午：藝Fun券(600元)
周四上午：動滋券(500元)、下午：客庄券(500元)
周五上午：地方創生券(500元)
(時報資訊)
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