退休後可以選擇自己想做的事，最大的後盾就是做好退休計畫，人稱「理財教母」的林奇芬指出，雖然目前全球股市都在相對高點，許多人不敢進場，但若你的投資計畫長達20年，應該儘快開始而不是等待最佳時機，建議先以股票基金或ETF為主，50歲後增加債券比重，這3件事簡單又好執行，可以讓你好命退休。
究竟多少錢才能退休呢?林奇芬教一個簡單的計算方法，就是先估算每年生活所需金額，乘以20倍，就是退休金目標，舉例來說，如果每年需要50萬元生活費用(平均每月約41500元)，則1000萬元是退休金目標。
其次，退休金需要透過適當的資產配置，平均每年創造出5%的投資報酬率，作為現金流支付日常生活所需。也就是說，以退休金目標金額1000萬元的5%報酬率，即可創造出退休後每年的50萬元。
有了理財目標，林奇芬指出，接下來只要做對3件事，人人都可享受好命退休：
第一，越早開始越好，讓時間爆發複利威力。
1000萬元不是短期可以達成的目標，但如果透過長時間累積加上複利，仍然可以輕鬆達成。舉例來說，如果可以投資30年，年投資報酬率5%，每月投資1萬2000元就可以達標；但若只有20年，每個月投資金額就要拉高到2萬4000元；若僅有10年時間儲蓄，每月投入金額要到6萬4000元，難度相對高出許多。
當然，提高報酬率也可以降低每月投資金額，假設投資20年，將年投資報酬率從5%提高到10%，每月投資金額就可以從2萬4000元降為1萬3000元，並選擇高報酬率的理財工具，可以上基金相關網站或平台搜尋以往的報酬率，作為參考，所以，越早開始投資越好。
第二，股票基金或ETF為主，選好市場優於選產業。
林奇芬說，存退休金最好以股票為主要投資工具，報酬率越高，越可以輕鬆達成目標，因此不建議使用儲蓄險或債券等報酬率較低的理財工具。不過，投資股票相對風險也高，且很難挑選，建議以股票基金或股票ETF較適合，最好以定時定額的方式每月固定投資，可以降低市場波動風險、提高報酬率。以台股第一檔ETF元大台灣50(0050)為例，自2003年發行至今，含息年化報酬率即高達10%，台股基金近10年來年化報酬率超過10%的也有好幾檔。
除了台股之外，美股以及全球市場都是可以考慮布局的標的。美股是全球金融市場領頭羊，且在每一波多頭行情都可創新高，適合長期持有當核心投資標的，因此建議以大市場為主，即使遇到風險也可以快速恢復，降低長期投資風險。
近年投資人非常喜歡科技基金，林奇芬指出，由於產業型基金風險集中，不僅產業變化大，且景氣循環時間難以掌控，過去也發生過投資人套牢的風險，因此不建議作為退休金標的。
第三，50歲之後，可以增加債券比重。
現在已經過著半退休生活的林奇芬說，存退休金的目標在於長期累積資產，年輕時可以忍受市場波動，可以股票產品為主，追求高報酬率，但進入中壯年後，可以開始增加一些債券比重，若以退休年齡65歲估算，可以在50歲之後，逐年增加債券比重，股票則仍維持定時定額投資方式，讓退休後資金報酬率不會快速縮水，仍可創造穩定現金流。
※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
(時報資訊)
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