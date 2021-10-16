股市達人陳詩慧最近出新書《我用波段投資法，4年賺4千萬》分享波段操作心得，然而，她在受訪時透露，她致富的基底是用股票賺的錢還房貸，兼顧保本和源源不斷的收益，才有今日的財富。
陳詩慧國外念書回來後在正文公司上班，一個月薪水三萬八，和丈夫在竹北租房子，月租一萬五，每月繳出近一半的薪水讓她好生心疼，興起買房子的念頭，當時竹北一間三百萬的房子，頭期款就要一百萬，她手中卻沒有半點積蓄。
為了生出這一百萬的頭期款，她大膽向銀行借貸五十萬元來投資基金，家裡小孩嗷嗷待哺，沒有多餘的錢買書，就站在7-11翻閱書報雜誌，學習財經知識，不懂就回家Google，久而久之，對於總體經濟非常嫻熟。
下苦功鑽研 基金賺回倍數績效
陳詩慧不是第一次接觸基金，事實上，在她出國前就有投資日本基金慘賠的經驗，過去失敗經驗告訴她要好好的研究做功課，於是在能源、石油、礦產等基金下功夫，果不其然，兩年內，五十萬元成功翻倍一百萬元，順利買下三百萬元的房子，開始繳房貸的生涯。
當時除了房貸一萬二千元之外，還有車貸一萬六千元、信貸六千元，吃掉她大部分的薪水，僅剩丈夫的薪水養家，生活非常拮据，為了繳房貸、車貸，她非常努力工作，把一點點剩餘的錢投資股票，用薪水和投資股票賺的錢來養房子。
創業失利 房貸壓力沉重
在正文工作的第五年，陳詩慧從助理轉業務，請調美國開發一線客戶，當時正文還是不起眼的小公司，面對華碩、鴻海這些鯨魚，她只有更努力拜訪客戶，「我幾乎沒什麼睡，產品規格、報價都在腦子裡轉」，公司業務不斷成長，「年營收二百億，光是我的客戶就占一百五十億」。
後來她念完清華EMBA，二○一六年朋友邀請她投資創業，新創的公司因股東法律糾紛而失利，慘賠三百萬，過去業務的高收入，她的房子越換越大，最後一間也是目前的房子二千六百萬，扣除頭期款八百萬，還負債一千八百萬，一個月要繳房貸十萬元，沉重的壓力，讓她心情非常低落。
陳詩慧說，雖然手中還有四百萬元，可以拆開來每個月繳房貸，但是沒了工作，心裡總是沒有安全感、不踏實，又不想回到以前做業務的生活，內心迷茫頓時失去方向。
轉戰股市 本金四年翻十倍
二○一六年中旬，她去做志工照顧植物人，生與死給她很大的感觸，覺得老天爺給她這麼好的生活，自己卻自艾自憐。二○一六底年她捲土重來，做專職的投資人，憑藉總經和電子業的經驗投資股市，四年內從四百萬資金翻倍到四千萬，不但還清房貸，還開始電商、餐飲等多角化經營事業。
陳詩慧對於電子業瞭若指掌，第一檔股票投資做NAND Flash的群聯，二○一六年群聯EPS 十六元，她認為隔年EPS應會到二十元，推算過去三年的本益比，股價應會上三五○元，而當時股價只有二四五元，毫不猶豫進場，沒想到進場後幾天，群聯連三根跌停，跌到二百出頭，轉眼就賠了八、九十萬，心裡非常痛苦。
原來當時群聯有假帳風波，消息不知是真是假，所有資金四百萬重押在一檔股票的她，只能給自己信心喊話，「我在電子業，只相信證據」，便回頭追蹤美國NAND Flash原物料報價，確定價格上揚三○％，看見群聯月營收、獲利越來越好，才稍稍放下心。
「我抱群聯八個月，每個月都是煎熬」，後來群聯通過黑暗期，股價開始爬升，資金從四百萬變五百八十萬，加上投資聯電小賺二十萬，淨賺二百萬，從此在股市有了第一份「薪水」。
二○一七年五月，她投資華邦電以十六元進場，二十三元賣出，進場後還是下跌，過程中備感壓力，回頭看原物料報價，確定記憶體價格是上漲的趨勢，再一次給自己打強心劑，最後華邦電一檔股票淨賺二百六十萬元。
隨後，她操作義隆電、技嘉兩檔皆賺進百萬元，二○一八年操作微星、盛群、南亞科、義隆電、環球晶，二年內資本從四百萬翻倍到二千四百萬，二○二○年五月到二○二一年五月再度操作微星、義隆電、聯發科、環球晶、技嘉等個股，資產翻倍到四千萬，一年一循環，來來回回波段操作，光是技嘉一檔就賺進千萬財富。
以總經概念抓產業趨勢 本益比判斷進出場
陳詩慧是用總經的概念判斷產業的趨勢，她會觀察貨物進出口的情況，例如，今年一到七月，電子零組件年增率三○．四％、基本金屬年增率三六．八％、塑化年增率四八．七％，印證所買的股票在成長的趨勢。
再來，用本益比判斷進出場，她以過去股價的歷史軌跡，抓出低本益比、中本益比、高本益比，以義隆電來說，二○二○年EPS八．九元，本益比約十倍，歷史經驗，本益比最高落在十三到十五倍，她八十九元進場，一四○元賣掉，本益比約十二、十三倍，淨賺百萬元。
基本面選股 近三年獲利每年成長
「義隆電我買過四次，財報熟到會背」，公司每年發表什麼新技術、出什麼產品，倒背如流，從基本面選股，與過去三年比較，公司營收、EPS每年成長，才會進入她的口袋名單。
陳詩慧不像其他投資人會分批或分散投資，業務性格使然，她習慣重押一檔個股，她開發客戶，只找產業前二大的客戶，用同樣的邏輯買股票，只找績優股，「因為最好的，不會讓你跌倒」，她認為，要在同一檔股票放很多錢才會翻倍賺，「很多人說，我這檔股票賺了八○％，問題是他只買一兩張，不夠有信心」。
小換大 用股票賺的錢養房
她用股票賺的錢來養房子，從數十坪小房子換到百坪的大房子，每一次房子賣掉獲利，就再買大一點的房子，再用股票的獲利繳房貸，兩者同時並進，生生不息。
「房子才是我的骨幹」，陳詩慧說自己愛房子勝於股票，致富之道不是一直投資，而是「資產配置」，目前她有七成的資金在固定資產，也就是房子上面，三成放在股票，才能好好的工作、生活。
銀行是貴人 房貸是小資族的存錢筒
她建議小資族一定要買一間自己可以負擔的房子，一來台灣地小人稠，房價只會攀升不會下降，房子有保本的作用；二來，有房子之後，個性會成熟穩定，不會亂花錢，並在工作上精進，努力賺錢養家，再學更多的財經知識投資還房貸；最後，股票有景氣循環風險，十年有一個大波浪，把投資的獲利拿去還房貸，不會因股市大波浪而夭折。
走過投資的艱辛，她有感而發的說，銀行實在是小資族的貴人，若不是當初銀行借她五十萬元，她無法錢滾錢致富；再來，房貸是小資族的存錢筒，「每一次還房貸，其實就是在存錢」。
本文作者:蔡武穆
(本文摘自《理財周刊1103期》)
(時報資訊)
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