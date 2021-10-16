台積電昨（14日）舉行法說會，總裁魏哲家正式宣布，擬於2022年赴日增設晶圓廠。盛傳已久的設廠消息終於坐實，許多網友議論紛紛，發現先前高雄設廠的風聲也是頻傳，更有投資客提前進場布局，帶動當地房價走高，如今法說會隻字未提，不禁有網友好奇，「那他們怎麼辦？」。
此前有消息傳出，台積電擬在高雄設廠，周邊房價應聲水漲船高，當時即有質疑聲浪，認為台積電方面並未證實此事，房價卻已率先上漲，豈料台積電法說會上並未提及高雄設廠一事，僅宣布先前頻傳的赴日設廠一事。
1名網友在PTT房屋版發文，台積電宣布赴日設廠，那先前頻頻說台積電新廠將落腳高雄，稱要提前佈局的那些投資客，現在看不到未來，這些人最終會「認賠出售？當套房客？當房東出租？自住？」。
貼文一出後，許多網友紛紛回應，「這真的是重點」、「繳不出來也只能認賠啦」、「高雄龐氏騙局」、「繼續炒啊，現在不來以後早晚會來」、「還是要看整治的結果啦，太晚就不要了」、「聽說？聽說？聽說？還是以台積電有正式公佈為準」。
另外，有部分網友認為高雄房價的漲幅，跟台積電並沒有關聯，台灣房市本就持續上漲，「反正放5年、10年房價也會漲起來，房蟲根本沒差」、「反正都會漲，怕什麼」、「這波只是補漲，還沒進主升段」、「高雄就還是偏低，有種當年台中的感覺」。
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