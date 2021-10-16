受經濟數據和企業財報利多加持，美股今天上漲，週線收紅。

道瓊工業指數終場上漲382.20點，或1.09%，收在35294.76點。

標準普爾500指數上漲33.11點，或0.75%，收在4471.37點。

以科技股為主的那斯達克指數上漲73.91點，或0.50%，收在14897.34點。

費城半導體指數上漲23.170點，或0.70%，收在3314.407點。（譯者：徐睿承）1101016

(時報資訊)

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主要市場指數

紐約道瓊
35294.76 +382.20(1.09%)
04:46
S&P500
4471.37 +33.11(0.75%)
04:46
Nasdaq
14897.34 +73.91(0.50%)
05:15
費半指數
3314.41 +23.17(0.70%)
05:15
日經225
29068.63 +517.70(1.81%)
10/15
南韓KOSPI
3015.06 +26.42(0.88%)
10/15
香港恆生
25330.96 +368.37(1.48%)
10/15
上證指數
3572.37 +14.09(0.40%)
10/15
深圳成指
14415.99 +74.62(0.52%)
10/15
英國FTSE
7234.03 +26.32(0.37%)
10/15
法國CAC
6727.52 +42.31(0.63%)
00:05
德國DAX
15587.36 +124.64(0.81%)
10/15

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