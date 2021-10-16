受經濟數據和企業財報利多加持，美股今天上漲，週線收紅。
道瓊工業指數終場上漲382.20點，或1.09%，收在35294.76點。
標準普爾500指數上漲33.11點，或0.75%，收在4471.37點。
以科技股為主的那斯達克指數上漲73.91點，或0.50%，收在14897.34點。
費城半導體指數上漲23.170點，或0.70%，收在3314.407點。（譯者：徐睿承）1101016
(時報資訊)
受經濟數據和企業財報利多加持，美股今天上漲，週線收紅。
道瓊工業指數終場上漲382.20點，或1.09%，收在35294.76點。
標準普爾500指數上漲33.11點，或0.75%，收在4471.37點。
以科技股為主的那斯達克指數上漲73.91點，或0.50%，收在14897.34點。
費城半導體指數上漲23.170點，或0.70%，收在3314.407點。（譯者：徐睿承）1101016
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