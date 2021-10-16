前陣子威力彩開獎的新聞引起國人熱烈討論：「頭獎獎金新台幣27億元且由一人獨得……」，想想這是多麼大的一筆錢啊，無怪乎受到廣泛關注，也帶來不小的話題。看到這則新聞，不知你作何感想？以小編為例，就是真的很羨慕的份啊，想著如果有這麼多錢，可以幫自己完成許多想要做的事……；不過，關於中獎這檔事，小編特別提醒讀者，根據一項國外研究發現，高達7成頭獎得主都在5年內破產，且不分中外皆然：一夕致富容易揮霍無度，下場往往比中獎前更淒涼。
想一想再對照一下國內外的新聞，好像事實真是如此；然而，這樣豈不樂極生悲？小編認為，問題的癥結還是在於有無做好個人財務規劃「真的差很大！」本周小花平台專題報導以此為話題作為切入點，極力呼籲：「理財不嫌晚、只怕不動作」，姑且不論下一個幸運兒是不是自己，如果平時就已確實作好個人財務規劃與風險評估，不至於突發一筆橫財後，就這樣毫無規劃、毫無目的地全部花用掉，甚至反而還背了一身債務。
你只是表面理財，其實欠缺理財紮根好習慣？
今天隨著投資工具日益多元，愈來愈多現代人著手規劃理財，但是仍有許多人擺脫不了「月光族」的命運，這是為什麼？歸根究底在於絕大多數人只是表面上看起來在理財，實際上仍欠缺養成理財紮根好習慣，以下整理先前小花平台《聰明理財》專欄建議的年輕人應該趁早學會的4個理財觀念：
觀念1、切忌人云亦云、盲目跟風
每個人的財務目標和狀況不同，自然對於投資理財工具的選擇考量也各有不同。小花平台保險顧問提醒，在投資前一定要做足功課，因為投資最難的是，即便已經夠努力、夠用心都很難賺得到錢，更不用說完全不努力和不用心了。另一方面，事先做好功課再進行投資，這樣進場的心態才正確；尤其切記千萬不要人云亦云、胡亂買入賣出，才能避免不必要的風險。
觀念2、每個月強制性儲蓄
說一個大家都懂的道理：在理財之前，更重要的是「要有錢可以理」，因此儲蓄是非常重要的。小花平台保險顧問鼓勵所有的年輕人，及早養成存錢的好習慣，就從理財的第一步「記帳」開始著手，借用日本人氣理財顧問市居愛在其最新著作《金錢整理：只要收拾存摺、冰箱和另一半，錢會自然流向你》中提出，與其死命地記帳，還不如整理好記帳本，關鍵在於一定要在記帳本裡寫下3件事：「領錢的日子」、「每個月的特殊花費或是預算」及「沒有打開皮夾的日子」。
(時報資訊)
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