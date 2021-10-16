隨著最後一架航班降落在義大利首都羅馬菲烏米奇諾機場，已有75年歷史的義大利航空公司（Alitalia）14日正式結束營運。國有的義大利航空運輸公司將繼承義航大部分資產，於15日接續提供服務。
義大利航空曾象徵義大利在二戰後的繁榮和美好生活，但這家成立於1946年的國營航空公司長期虧損，從2017年就處於破產保護狀態，靠義大利政府緊急紓困支撐數年後，新冠疫情成為壓垮這家公司的最後一根稻草。
1960年代末期，義大利航空曾是歐洲第三大航空公司，僅次於英國航空和法國航空。然而過去20年，該公司一直未能盈利，長期以來一直艱苦面對來自廉價航空公司的競爭、本身的高昂成本、員工罷工以及勞動力問題，而這些問題幾乎一直持續到最後一刻，本周的罷工就導致100多個航班被迫取消。
分析師指出，義大利航空無法適應大規模的航空業監管鬆綁，監管鬆綁導致大型航空公司合併以及廉價航空公司的出現。
此外，高鐵也蠶食義大利航空的國內市場，使得義大利航空的財務困境雪上加霜，多次靠政府資助與緊急貸款度過財政危機。有學者估計，2008年以來，義大利政府已向該公司注資超過100億歐元（約3250億台幣）。義航收攤後，由義大利政府全資擁有的新航空公司義大利航空運輸公司15日開始接管其大部分資產，接續營運。
義大利航空公司擁有約110架飛機，而義大利航空運輸公司起初以52架噴射機營運，義航1萬名員工當中只有約四分之一繼續獲得聘用，因而引起義航員工的不滿，最近幾周還發動示威及罷工抗議。
根據義大利與歐洲聯盟執行委員會達成的協議，義大利航空和接續營運的公司必須切割，新公司須在2021至2025年營運計畫結束時轉虧為盈。
(時報資訊)
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