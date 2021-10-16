買房乃人生大事，畢竟辛苦存了一筆錢，無非是希望擁有自己的窩，除了挑選地段與房型，如何看懂實際坪數也很重要，須從實際坪數、公設、權狀坪數之間的關係，才能避免購買坪數悄悄地縮水而不自知。
買房時大家最關心的實際坪數，就是房屋權狀內登記的主建物面積，簡單講包括客廳、臥室、廚房、衛浴等室內空間，屋簷、雨遮、露台等則不計入主建物內。至於附屬建物（例如陽台）或共有部分（即各種公共設施），同樣不包括在主建物裡面；尤其是共有部分，也就是所謂公共設施，要注意的細節特別多。
21世紀不動產企劃研究室表示，以當層的公共梯廳舉例，公共梯廳與走道若沒有最佳配置，這些多出來無用的空間，對公設比的影響就很高，如果是健身房、社區大廳之類屬於社區全體住戶共同使用與擁有的公設，坪數會由全社區的住戶均攤，但當層的公共梯廳，則是由當層的住戶數均攤。
車位部分也要特別留意，由於停車位尺寸是固定的，大車位為4.12坪（250㎝×550㎝）、小車位為3.83坪（230㎝×550㎝），車位與車道實際登記的面積，從6~15坪都有，關鍵在於車道面積的分配，有些把車道面積劃入車位計算，有些則把車道面積算成公設，因此購買前，請再三確認車位權狀的坪數；反之，沒有購買車位，當然就不必分擔車位與車道的公設。
台灣現在新建案，公設比動輒高達30％左右，以前段的車位與車道來說，如計算方式不同，就可能發生以下兩種情況，假始A與B兩個社區，公設比都是32％，不過A社區停車位面積，在權狀上顯示為12坪，甚至社區還有游泳池、健身房、交誼廳等豐富的公共設施；但B社區車位坪數只有6坪，且社區裡幾乎沒有公設，那可能是B社區把車道面積算成房屋的公設，也就是俗稱的「虛灌坪數」。不僅如此，同樣是32％的公設，3千坪與5百坪的基地標準大不同，同樣以公設比32％的標準來看，基地愈大代表住戶能得到的東西愈多，這些在購屋前不妨都列入考量。
21世紀不動產企劃研究室建議民眾，購屋前一定要把權狀所有項目計算清楚，尤其要仔細確認共有部分的坪數，如果建案公設比高得嚇人，但實際用起來卻無感，那可能要懷疑是否被建商灌水；另外很重要的一點是，要考量是否會使用到公設，畢竟錢都付了，卻買了用不到的公設，未免太可惜！
(時報資訊)
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