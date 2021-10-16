大家耳熟能詳的蠟筆小新，當初小新的老爸野原廣志為了讓小孩有更好的居住環境，在東京貸款35年買了一間透天厝，很多次蠟筆小新也常常說我爸爸房貸還有32年，過去覺得日本人房貸時間怎麼這麼久，但近年卻會發現身邊申請30年房貸的人越來越多，似乎有點日本化的跡象。

30年期房貸盛行有其時空背景，尤其隨近年房價持續走揚，加上市場上低利條件推波助瀾，民眾對於30年期房貸接受度越來越高，官方統計2011年第四季新增房貸的期數全國平均為225期，平均不到19年，不過最新統計全國的房貸平均期數已經達277期，超過23年，將近10年時間平均房貸期數就多了52期，平均多了4年多的時間，顯示目前30年期房貸申請越來越多，已經和20年期房貸成為市場的雙主流。

以申貸一千萬房貸利率1.4%試算，20年期本利平均攤還的每月還款金額為4.78萬元，但若是申請30年期的每月要還款金額就縮減到3.4萬元，30年下來利息相差約78萬元，不過每個月繳3.4萬元，可能也比繳房租再多個一萬多塊，最後還是可以擁有一間自己的房子，早年長輩可能貸款利率動輒7、8%，大家普遍想要趕快把房貸繳完，現在因為利率低反而民眾希望身上可以多留一些資金運用。

30年期房貸除了降低還款負擔，同時間還增加了民眾的房價負擔能力，本來20年期每月還款負擔銀行審核不過的，有可能改成30年期每月還款負擔減少之下，銀行就願意放貸，這些都是30年期逐漸受到消費者青睞的原因之一。

其實房貸產品並沒有好壞，消費者要找到最適合自己的方式，個性較保守且負擔能力較好的，就可以直接選擇20年期的貸款，假如覺得以後薪水可能會增加，或者理財能力較強，也可以選擇30年期的房貸，但若是手上有多餘資金就可以選擇先還款，也不見得要30年繳好繳滿，20年期、30年期房貸各有其優缺點，但產品本身並也沒有對錯，只要你能夠善加選擇最適合自己的方案。

(時報資訊)