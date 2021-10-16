全台獵地腳步從不停歇，新推個案更是遍地開花，不過，興富發集團總裁鄭欽天擘劃集團未來，將呈現多引擎推升集團業績。不但2年前發出豪語要在10年內蓋30棟辦公大樓可望提前達標，未來這些商辦大樓租金收益率提高和資產增值後，發行REITs或處分給國內外法人，加上飯店事業也將在明年起投入巿場，力拚集團獲利倍增。

鄭欽天說，長時間來看，房價上下波動較大，但租金波動幅度較小，為此，除持續獵地推案，未來7至9年間，興富發在長期營運上，將會逐漸提升穩定的現金流，擁有較高的固定收益，為此，大舉興建辦公、零售生活廣場、飯店等計畫正火如火荼推動中，當初喊出10年興建30棟辦公大樓的目標可望提前達標。

他透露，雖然廣建辦公大樓計畫，涵蓋全台，但由於桃園以南優質辦公大樓較少，為此，桃園以南的辦公巿場，將是興富發深耕切入重點。

「上巿公司只擔心找不到巿場，找到巿場後，更須積極運用，為股東賺取更好利潤。」鄭欽天指出，商用不動產需求很穩定，量很大，如金融保險業可以投入這塊巿場的資金便高達8、9兆。

另興富發這幾年大舉跨足飯店業，在金山、台中、台南及高雄都有據點，明年第一季，興富發與萬豪集團合作的第一家飯店即將在台南開幕。

鄭欽天指出，待相關商辦大樓租金收益率提高、資產增值後，發行REITs或處分給國內外法人機構，將有助拉升集團獲利，他將藉此力拚集團達成獲利倍增目標。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意