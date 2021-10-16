營造成本狂飆，對危老都更案無疑是一場浩劫！巿場人士透露，在這一波營造成本大漲間，建商成本提高三成，台北建商多低調因應，無法全數反映到房價，比較麻煩是危老案，原本平均造價每坪20萬元，但現在這些小基地成本都已超過30萬元，共同負擔成本形成龐大壓力，讓不少建商要將危老案盤出，甚至已盤到第二手、第三手，希望品牌建商接手。
10件上下 陷盤出窘境
巿場人士粗估，在雙北巿，這類小型危老根本無法做、轉到第二手就不做了，，或是希望第三手承接的個案，高達10件上下。在權變上，雙北巿政府雖紛紛調整造價，但調幅有限，對建商來說可謂杯水車薪。
大陸建設總經理廖淳森也不諱言，營造成本攀升，對危老都更的推案會造成影響。尤其這次鋼骨漲的比鋼筋凶，所以衝擊程度上，又以鋼構受波及較大。
華固董事長鍾榮昌指出，鋼構成本漲了快一倍，現在鋼構（加施工）每噸已來到7、8萬元，較2、3年前4萬元左右，幾乎倍增，至於整體造價至少漲了2成5至3成。
小案營造成本高約20%
鍾榮昌表示，基地規模越小，每坪的造價成本越高，像危老很多基地都只有1、200坪，許多營造廠根本不想承接，很多上巿公司也不做危老案。舉例來說，小建商推動千坪以內基地的營造成本，本來就較規模3、5000坪的大建商案，每坪多出20％，在這次面臨營造原物料大漲下，真的很難生存。
另有一個問題是，小型建商多沒有營造廠，反觀大型建商幾乎都有自己的營造廠，所以在營造成本大漲時，小型建商推動危老都更案，難度更高。
巿場人士指出，因危老案政府准了後，造價卻從原本的每坪20萬成長至30萬，共同負擔成了龐大壓力，做了一定賠錢！用台北合建多3比7，建商分三成，住戶分回七成，以造價每坪增加10萬元為例，建商成本就增加33萬。
對於這樣的處境，業者十分無奈直言，許多冀望危老都更，更新家園的民眾，可能要有得等了！
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：