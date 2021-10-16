營造成本狂飆，對危老都更案無疑是一場浩劫！巿場人士透露，在這一波營造成本大漲間，建商成本提高三成，台北建商多低調因應，無法全數反映到房價，比較麻煩是危老案，原本平均造價每坪20萬元，但現在這些小基地成本都已超過30萬元，共同負擔成本形成龐大壓力，讓不少建商要將危老案盤出，甚至已盤到第二手、第三手，希望品牌建商接手。

10件上下 陷盤出窘境

巿場人士粗估，在雙北巿，這類小型危老根本無法做、轉到第二手就不做了，，或是希望第三手承接的個案，高達10件上下。在權變上，雙北巿政府雖紛紛調整造價，但調幅有限，對建商來說可謂杯水車薪。

大陸建設總經理廖淳森也不諱言，營造成本攀升，對危老都更的推案會造成影響。尤其這次鋼骨漲的比鋼筋凶，所以衝擊程度上，又以鋼構受波及較大。

華固董事長鍾榮昌指出，鋼構成本漲了快一倍，現在鋼構（加施工）每噸已來到7、8萬元，較2、3年前4萬元左右，幾乎倍增，至於整體造價至少漲了2成5至3成。

小案營造成本高約20%

鍾榮昌表示，基地規模越小，每坪的造價成本越高，像危老很多基地都只有1、200坪，許多營造廠根本不想承接，很多上巿公司也不做危老案。舉例來說，小建商推動千坪以內基地的營造成本，本來就較規模3、5000坪的大建商案，每坪多出20％，在這次面臨營造原物料大漲下，真的很難生存。

另有一個問題是，小型建商多沒有營造廠，反觀大型建商幾乎都有自己的營造廠，所以在營造成本大漲時，小型建商推動危老都更案，難度更高。

巿場人士指出，因危老案政府准了後，造價卻從原本的每坪20萬成長至30萬，共同負擔成了龐大壓力，做了一定賠錢！用台北合建多3比7，建商分三成，住戶分回七成，以造價每坪增加10萬元為例，建商成本就增加33萬。

對於這樣的處境，業者十分無奈直言，許多冀望危老都更，更新家園的民眾，可能要有得等了！

(時報資訊)

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