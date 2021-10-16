打造台灣成為東亞數位匯流及AI雲端商務應用中心再進一步。是方電訊昨日舉行智慧IDC（網路資料中心）機房動土典禮，蔡英文總統出席致詞時指出，行政院正帶領通傳會、科技部及交通部，共同推動「先進網路基礎建設計畫」，要為台灣打下數位轉型的堅實基礎，強化台灣在印太地區的戰略地位。

蔡英文表示，是方第4棟新機房不僅順應新生代5G、AI的高速聯網潮流，未來正式加入營運後，預期吸引更多國際及雲端業者來台設置機房，成立區域服務中心，增強台灣對外網路服務的韌性，將加速我國雲端產業邁向國際化，具有重大指標性意義。

是方母公司中華電信董事長謝繼茂表示，今年適逢是方電訊創立30周年，再加上第4棟機房開工動土，可謂雙喜臨門。

是方董事長吳彥宏表示，從國際海纜與電信業者在亞洲布局的趨勢觀察，位居東亞樞紐位置的台灣越趨重要，尤其地處西太平洋第一島鏈的台灣往北可直連東北亞的日韓，往南則已布局南向政策多年，國際政經地位與日俱增，是方身為台灣IDC網路主要閘口，重要性不言可喻。

是方總經理劉耀元說，此次新機房興建預算約20億元，朝向Tier4等級建置，樓層面積5000坪，為地上7層地下2層建物，可支援未來HPC之高用電機櫃需求，各樓層挑高6米，大樓採用LRB隔震設計，可預防7級強震，並以光纖與現有之IDC相連結，預計2023年底啟用。

且為了追求更快速，更彈性的跨國服務，是方已規畫全新智慧交換連結服務，與東協10國合作夥伴可相互提供當地服務給有跨國需求的企業用戶，台灣客戶需要透過海纜連接到菲律賓機房購買當地網路，或是越南台商需要VPN連回台灣，皆能以是方為窗口。

(時報資訊)

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