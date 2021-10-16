國內金融機構昨日開始接受店家兌領紙本五倍券，據台銀提供的資料顯示，各金融機構兌付第一天，張數總計約498萬張、金額達26億元，財政部次長阮清華說，各金融機構回報，首日店家兌領情形相當順暢。
阮清華到台銀營業部巡視店家所收取五倍券兌領作業情形，已經有不少小店主、店家一早就到銀行將所收的五倍券兌領為現金。台銀董事長呂桔誠指出，因應店主們所需，營業處也特別開出3個專屬櫃檯，以落實防疫、分散人流、降低店主兌領等待的時間。
財政部事先做了不少功課，讓店家可以迅速五倍券換現金。首先簡化兌領程序，今年只要在兌領單上填上兌領張數、金額、帳號戶名、營業人名稱、統一編號和負責人姓名，就可輕鬆完成兌領，不用像三倍券時還要逐張填寫背面的資料，省時省事許多。
可以兌領的時間可以到明年的6月30日止，時間長達8個半月，全台各銀行、郵局、信合社以及農漁會信用部，共計有6200個據點可以兌換，建議店家可以就近選擇金融機構兌領。
財政部也建議店家，收了五倍券也不用急於兌領，可以循環使用，以創造更多經濟效益。想要兌領的店家，也可先到銀行網站下載、填好兌領單資料，以節省兌領時間。
如果五倍券偽冒或者三倍券混充。阮清華表示，金融機構的驗鈔機可以分辨三倍券、五倍券及辨識真偽鈔；他也提醒，店家在收取五倍券時，要注意所收取的是三倍券還是五倍券，也要仔細辨別真偽。
如果五倍券遭到汙損，阮清華說，只要可以辨識就可以兌領；若情況較嚴重，也會請經濟部、中央銀行來協助辨識，幫忙店家解決問題。
(時報資訊)
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