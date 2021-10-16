疫情傷餐飲業，但助攻量販店。根據經濟部統計，今年量販店1到8月營業額為1611億元，年增3.6%。成長雖低於去年，但全年結算會是連3年破2000億，主要是疫情警戒居家帶動民眾入店大量採購民生用品。值得注意的是，疫情下，量販店線上銷售受益業績更暴增近5成。
量販店具「一次購足」特性，去年疫情帶動民生物資囤貨潮，還增長了業績，算上展店效應，2020年營業額2287億元，年增8.9%，創20年來最大增幅。
今年成長勁道減緩，根據經濟部統計處整理，2021年前8個月營業額1611億，仍年增3.6%。經濟部解釋，主要是今年疫情升溫，帶動民生用品銷售增溫，加上網路銷售業績大幅成長，只是受到美食街餐廳禁止內用，消費人潮減少關係，增幅不如去年。
量販店開發線上購物業績成長迅速確實，前8個月透過網路銷售的營業額比去年大幅成長49.2%，反觀實體通路僅微幅多0.2%。此消彼長下，網路銷售營收占比由3.7%升至5.1%，成為挹注營收成長的另一助力。
經濟部指出，原因為疫情帶動宅經濟蓬勃發展，推動線上購物需求，以及量販業者啟動轉型，加快數位化腳步所致。
可以觀察到，隨家庭結構及消費行為改變，加上同業競爭激烈，量販業者有逐步透過併購深入社區，朝中小型便利店方向發展趨勢。
(時報資訊)
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