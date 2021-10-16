台積電法說釋利多，股價一口氣飆漲27元，昨重返600元大關，聯電漲幅也超過4%，晶圓雙雄領漲，台股大漲393點、收1萬6781點，周線收漲140點。

國泰證期研究部分析師蔡明翰表示，Fed量化寬鬆政策退場加快，市場保守氛圍仍在，外資買超台積電續航力恐怕不會太長，台股只能稱「破底危機解除」，下周仍維持震盪整理格局。

財政部次長、國安基金執行祕書阮清華表示，美國聯準會主席鮑爾預計11月開始縮減購債，惟沒有要升息，目的是應對通膨問題，將來美國會不會升息，會密切關注。有些國家確實已開始升息，阮清華表示，升息會造成資金移動，是值得注意的。

蔡明翰指出，台積電重返600元只是回到正常水位，外資要帶領台股回到偏多格局，必須靜待10月底美國科技股財報出爐，若科技展望優於預期，台股盤勢才能創造新的氣象；對於台股短期操作，蔡明翰建議「上漲不追高、拉回再買進」。

近來投資人轉趨謹慎，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，短期負面消息仍多，但半導體產業熱絡、產能利用率未見反轉，預期2022年仍將維持高報價；若看台股基本面，廖哲宏認為，台灣總經面良好，IMF近日上修台灣今年經濟成長預估至5.9%，明年仍有3.3%成長率，在海內外各項利空消息持續、反覆淬鍊台股，建議投資人布局上躍過眼前紛亂，聚焦中長期成長的產業趨勢。

國泰投信基金經理人蘇鼎宇表示，台積電是半導體產業景氣的風向球，尤其5G、電動車時代來臨，更擴大半導體產業需求及商機，預期今年仍如往常，台股第4季漲幅會勝出其他季。

(時報資訊)

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