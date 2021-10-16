泰豐輪胎經營權之爭順利落幕，大股東南港輪胎在昨日股東臨時會的董事改選中，取得過半董事席次，順利入主泰豐。然在中壢廠出售案出現微調，考量房產市場回溫，且桃園市政府提供的獎勵容積率時間逼近，因而維持原訂處分計畫，但採公開標售土地，而非出售股權方式辦理，盼可創造更高收益。
會前達成共識 兩派共治
喧騰一時的泰豐經營權之爭，在8月31日召開的股東常會就已看出勝負，由於南港擁有多數股權，在委託書大王張永祥協調下，雙方在股東臨時會前就達成共治共識，南港配得6席、原公司派為3席，昨日改選顯得相對平靜。
改選結果出爐，南港提名的江慶興、趙國帥、陳恒寬、葛作亮及獨董鄭富月、姚文亮順利當選，並由前南港輪胎董事長江慶興接任泰豐董事長，將主導未來泰豐經營。原公司派代表則為方詳棋、於知慶及獨董趙士懿。
然在中壢廠出售案上，出現轉折。股東臨時會主席趙國帥認為，為因應美國高關稅對公司的影響，出售土地可充實公司營運資金，台灣已經慢慢走出疫情陰影，房地產市場逐漸回溫，這時標售土地未嘗不是個好時機，也可以為泰豐帶來更充裕的資金。
因應容積獎勵 限期變更
大股東強調，從未反對賣地，而是反對以出售子公司股權的標售方式來辦理，因為根據業界生態，處分這類大型的不動產，如果以直接賣地的作法，比較單純，也較無疑慮，可以吸引更多買家，且透過公開標售的合法程序，可以為泰豐創造更多的利益。
也有小股東認為，南港在土地開發上經驗豐富，希望在南港董事長林學圃的操刀下，創造出第二個「世界明珠」。最後主席裁示，延續中壢廠出售規畫，且因應桃園市府提供的容積獎勵，依約需在2022年9月底前完成變更，時間相對緊迫，彈性授權董事長處理。
對於兩家公司未來走向，趙國帥說，為降低美國對輪胎業反傾銷調查的衝擊，泰豐和南港會攜手合作、合併經營，除調整市場對策，強化歐洲、中東、亞洲、澳洲及中南美洲等地非美市場業務、也推出電動車胎新品，發展海外代工合作模式，盡量抵銷損失。
(時報資訊)
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