台積電法說會後，大盤大漲表態，盤中最高一度來到16,772點，突破10月8日前波高點16,771點，但美中不足的是預估成交量不到3,000億元，上檔壓力目前有9月22日低點16,838以及月均線16,830點，因此16,800附近壓力頗大，靜待下周補量上攻。

比較正向的訊號是台積電爆量上攻，站穩所有均線之上，對大盤是利多，若大盤能補量上攻並站穩月均線之上，第四季台股作帳行情可期，若無法站穩月均線，仍建議保守。

美國9月消費者物價指數（CPI）持續上揚，9月CPI經季調後年增5.4％和月增0.4％，高於8月和市場預期的年增5.3％與月增0.3％，反映供應吃緊與薪資上漲持續推高物價，由於能源成本不斷揚升，未來幾個月的通膨，可能持續走高。

美國財報季登場，受到全球供應鏈限制所干擾，市場預期企業獲利增速放緩，加上美債殖利率走升，使美股震盪幅度加大。台股同步進入財報季，企業獲利開啟下修循環，加上國際局勢動盪，使買盤退場觀望，成交量能不足，操作難度增加。

對台股後市看法，WTI原油價格再度拉升，為2014年以來首度突破每桶80美元，且鋁礦價格也飆升至2008年7月以來新高，中國大陸煤炭期貨也同步飆升。

隨著北半球冬季臨近，化石燃料供給緊張隱憂加劇，又有電力危機擠壓能源密集型金屬供應，導致供應鏈瓶頸、勞力短缺的消費品成本，恐承受更大壓力，拖累企業獲利表現。

日本經濟新聞報導指出，LCD面板於9月分的大宗採購價格月減三成，創史上最大的下滑率。

美中兩國因新冠疫情造成的面板需求有顯著下滑趨勢，日本的電視機出貨量更在近三個月呈連續衰退，東京奧運對面板消費的刺激效果告一段落。在面板生產出現供過於求導致跌價風險下，應留意最受直接性影響的面板供應鏈類股走勢。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意