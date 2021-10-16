自從大地主南和興產公司在高雄東苓雅區一帶，陸續釋出土地之後，高雄建案重鎮也從三民區跨越苓雅區，除了永信建設之外，包括崑庭建設、隆大營建、鑫龍騰開發、本業建設、如邑開發建設以及皇普建設，近年先後在建國路、武廟商圈、高雄捷運橘線周遭推出住宅大樓預售案，雖然量體增加，但房價仍從2字頭站上3字頭。
高雄市代銷公會榮譽理事長戴嘉聖指出，高雄建案量增，從重鎮之一的三民區南移苓雅區，跟高雄大地主南和興產公司近年來大批釋出土地有關。
戴嘉聖表示，東苓雅區新推的大樓住宅，大都屬於21坪到44坪之間的二房和三房產品，這些預售建案陸續開賣以來，每坪售價大都停留在25萬元上下，「少有過3字頭的」，不過從2021年初之後，售價直接漲破3字頭，根據屬性的不同，各個建案開價從27萬元到38萬元不等。
他說，以崑庭建設的「棋琴23重奏」為例，主力坪數為25到36坪的二房和三房產品，主要就是鎖定首購族群，除了產品規劃，就是要靠區位吸引消費者青睞。
戴嘉聖表示，「棋琴23重奏」位於高雄苓雅區的武廟商圈，基地位在建國一路，就在中正技擊館正後方，鄰近建國交流道，交通非常便捷，步行走路到高雄捷運橘線O9技擊館站，只需五到六分鐘。
同樣位於高雄捷運橘線沿線的，還有鑫龍騰開發的「中正O8」、如邑開發建設的「幸福O8」，建案取名直接與高雄捷運橘線O8五塊厝站結合。
天玉集團執行長黃文柔表示，「中正O8」是天玉集團企業鑫龍騰開發投資興建，目前每坪開價32萬元到37萬元，主攻首購族的二房和三房產品，迄今已售出65％，預定2022年第一季完工交屋。
東苓雅的生活圈由於重疊性高，有圈圈相連的特性，無論武廟生活圈、道明生活圈、文化中心生活圈、中正金融商圈，幾乎四通八達；廣誠國際董事長董上裕指出，最接近道明中學的隆大「鳳凰頌」規劃二房和三房產品，就是要瞄準偏好該區域的首購族以及部分換屋客層。
董上裕表示，「鳳凰頌」2020年8月進場銷售迄今，已經售出70％，目前開價每坪35萬元到38萬元，買家來自苓雅區最高、占比約30％，其次是鳳山區的15％和三民區的10％，至於買家職業別則是上班族的25％占比最高，自營開店業者約20％，另有10％買家屬於電子業。「鳳凰頌」目前屬於預售階段，預估預計2023年完工、2024年交屋。
(時報資訊)
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