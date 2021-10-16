近幾周美元走強，美元指數最高來到94.30點，歐元則跌破1.1600的長期支撐水準（見圖）。法國巴黎銀行財富管理認為美元走強的主要驅動因素有二：一、有鑑於通膨持續高漲，市場認為和歐洲央行利率政策相比，近期美國聯準會FOMC會議更偏向鷹派。

二、市場充斥著新的風險事件和不確定性，如Delta變種病毒疫情、美國債務上限、中國持續的監管行動、中國恒大危機、大宗商品價格大幅上漲，以及全球能源短缺導致的限電衝擊，美元因被視為流動性較好的避險資產而受到追捧。

美國聯準會（Fed）在9月FOMC會議上表示，通膨率居高不下，主要反映暫時性因素，直到充分就業和物價穩定目標有進一步的實質進展。FOMC委員會判斷，資產購買的步伐很快就會放慢，可能比先前預期的2022年中更早開始縮減購債。聯準會主席鮑爾會後亦透露，如果經濟進展如預期，可能將在下一次會議宣布縮減購債，並於2022年中結束。

美升息估在2022年Q4

美國聯準會也有望在通膨持續超過預期的情況下提前升息。9月最新利率點陣圖顯示出更陡峭的預測路徑，委員會在2022年的零升息和一次升息之間，FOMC成員的比例是平均的，2023年有三次升息，2024年又有三次升息。我們期望聯準會在11月3日的會議上，正式宣布開始縮減購債的時間為12月，我們也將美國聯準會的首次升息預期從2023年第一季提前至2022年第四季。

歐洲央行在9月的利率會議上降低了「緊急疫情資產購買計畫（PEPP）」的購買速度，目的是為重新調整未來三個月的方向，而非執行縮減購債，因為歐洲央行目前並沒有打算結束資產購買的行動。先前全球四大央行總裁齊聚歐洲央行論壇，歐洲央行總裁拉加德表示，能源價格壓力可能比疫情帶來更長久的影響，歐洲央行應在通膨只是「暫時性」飆升的情況下盡快撤回刺激措施，為了確保經濟安全走出疫情陰霾並使通膨水平回到2％，歐元區仍需寬鬆貨幣政策。

歐央行可望維持寬鬆

下一次歐洲央行的重要會議將在12月舉行，屆時歐洲央行將決定在經濟慢慢復甦後，是否仍需維持疫情期間的緊急措施。更重要的是，市場將會聚焦2022年3月後，也就是PEPP計畫原先預定的結束時間，將會顯示什麼結果。然而，考慮到2％的中期通膨目標尚未實現，我們預計歐洲央行仍將保持寬鬆。這也表示歐洲央行將在2022年3月終止PEPP計畫，並透過資產購買計畫（APP）進行更多採購，且改變該方案的參數，從而獲得更多彈性，我們預期歐洲央行在未來兩年將不會升息。

利率差異是歐元兌美元的關鍵驅動力，正如我們預期美國聯準會升息的時間將比歐洲央行更早發生，歐元的上漲趨勢將受限，但我們仍期待歐元從歐元區經濟改善及進一步開放所帶來的風險偏好增加中獲益。

因此，法國巴黎銀行財富管理已經將歐元兌美元的三個月目標價從1.1800修正為1.1600，12個月的目標價從1.2200改為1.1800。

(時報資訊)