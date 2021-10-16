藍天電腦（2362）近年持續活化手上資產，繼先前陸續處分在日本及中國大陸的部分不動產後，15日再公告以41億元出售位於新北市三重的公司總部辦公大樓，預估處分利益約達9.08億元，可望挹注稅後每股盈餘（EPS）達1.5元，並於今年第四季認列。
藍天表示，目前總部辦公司所使用的樓層，亦已向售予方全球人壽保險股份有限公司簽訂為期4年的售後回租合約。
受惠筆電事業及中國通路事業同步增溫帶動下，藍天今年以來單月營收多以雙位數年增幅、持續回溫，尤進入下半年傳統出貨及消費旺季後，藍天7～9月營收皆有創同期新高或次高表現，拉抬其第三季營收一舉站上73.62億元、刷新歷史單季紀錄。
累計藍天今年前三季合併營收為193.4億元，續登歷年同期新高。
至於藍天上半年稅後淨利則以逾5倍年增、來到7.09億元，上半年EPS達1.19元，也已經超越了去年度的表現。
展望後市，藍天看好出貨逐季走升的筆電業務，在商務及電競筆電皆仍維穩需求帶動下，手上訂單能見度直至年底都頗為樂觀，內部亦持續透過調整設計、增加料件供應來源等方式，降低缺料影響，力拚下半年再有價量齊揚的成長。
另一方面，旗下百腦匯中國事業群及團投資的群光廣場百貨，繼上半年營運大幅回溫、營收獲利亦轉正後，下半年可望在進入消費旺季的數個假期檔期拉抬下，持續挹注營收及獲利動能。
藍天並將於10月18日起的兩個月間實施庫藏股，預計在28～42元區間買格、買回共1萬張持股、轉讓予員工，買回總額上限為24.67億元。
(時報資訊)
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