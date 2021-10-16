毅嘉（2402）優化產品組合有成，第三季毛利率以14％創下今年新高，前三季累積稅前獲利為2億元，則是超越2020全年獲利，毅嘉執行長曾恭勝在法說會中表示，營收占比最高的車載應用將朝向模組化發展，貢獻更多營收，新增的手機OLED模組用散熱軟硬結合板，2021年可望帶來明顯成長，預估明年營運有機會年增雙位數百分比。

毅嘉15日舉行年度線上法說會，毅嘉表示，第三季訂單能見度很好，雖然晶片缺料對營收有影響，然而在優化產品組合下，第三季毛利率來到14％，比上一季增加約1.4個百分點，創下2021年以來最佳成績，但是在成本增加下，仍比2020年同期大減3.6個百分點，第三季稅前獲利為8,672萬元，季增33.8％，不過比2020年同期衰退30.4％。

2021年主力中國工廠沒有像2020年一樣，因為疫情一度暫停生產，車廠客戶也沒有長期停工抗疫、干擾毅嘉營運，累積毅嘉前三季稅前獲利為2億元，已逾2020全年獲利水準。

面對第四季，毅嘉執行長曾恭勝表示，訂單能見度依然很好，只是半導體缺貨沒有看見曙光，2021年以來供應缺口持續大於兩位數百分比，預期第四季營運與第三季持平，隨著客戶認證更多供應商、現有供應商調整能後，2022年缺料才有機會舒緩。

車載應用早已是毅嘉營收最大來源，曾恭勝表示，以2020年來說，營收占比已有44％，在加入車用螢幕硬板打件下，2021年前三季車載營收占比已達53％，毅嘉除了現有的軟板、軟板打件、硬板打件之外，將朝半模組發展，包括中控台打件、觸控面板模組前段打件等，車載螢幕半模組營收將會逐年上升，加上既有的車用螢幕軟板需求持續成長，明年車載應用營收占比可望比今年再提高。另外一個2022年會見到營收占比明顯上升的產品線就是手機應用，曾恭勝表示，毅嘉軟硬結合板與打件業務已經打入手機用OLED螢幕散熱模組，預期2022年營收占比將由2021年的4％、上升至5％～10％。

(時報資訊)

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