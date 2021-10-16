特用材料廠達興（5234）第三季在旺季效應帶動之下，營收、獲利雙雙成長，合併營收約11.81億元、季增8.25％，自結稅前淨利約2.17億元、季增17.93％。不過面板產業提前進入淡季，法人預估達興第四季營收也將下滑，但全年營收仍有望維持個位數成長。

達興營運動能較為疲弱，不過第三季仍有旺季效應，再加上有新產品出貨放量，推升第三季合併營收達到11.81億元，相比前一季成長8.25％、年成長9.15％，累計今年前三季合併營收約33.46億元，相比去年同期成長2.53％。

獲利表現來看，達興第三季自結合併營業利益約2.08億元，季增11.23％、年成長14.92％，稅前淨利約2.17億元、季增17.93％，年成長22.6％。累計今年前三季合併稅前淨利約5.8億元，年成長5.07％。

展望第四季，面板產業上半年淡季不淡、卻面臨下半年旺季不旺的情況，隨著旺季備貨在第三季結束，第四季逐漸步入淡季，供應鏈需求也將隨之走弱。

法人預期，達興第四季顯示器材料出貨減少，營收相比第三季將有所下滑，不過全年來看仍有個位數的成長幅度。

達興近年持續調整產品線，布局高階顯示器材料、半導體材料和上游關鍵原材料，半導體材料雖然已經有一些成果，不過營收貢獻仍低，估計今年顯示器材料營收占比仍高達95～96％。顯示器材料方面會持續提升原材料自製，提升成本競爭力，增加市佔率，另外新材料方面，包括折疊式、MicroLED等新材料期望搭配客戶放量。至於關鍵原材料方面則是持續開發應用不同領域的單體和高分子材料。

半導體材料方面，達興明年隨著中港新廠通過客戶認證，出貨量逐漸放大，營收貢獻可望逐步拉升。產品開發上，除了前段製程用感光晶圓保護材、後段封裝用感光介電材、晶片接著材等永久材料之外，還有間接材料，如前段製程用高純度潤洗液、高純度特用去除液、剝離液、後段封裝用等一系列客製化製程保護材。因應下世代先進技術發展帶動新材料需求，達興也和客戶共同開發先進製程技術和先進封裝技術所需的高規格、高純度相關材料，如高解析且機械性質更佳之感光晶圓保護材、高頻低介電損耗感光介電材、特殊製程用高選擇比蝕刻液、前段製程用蝕刻液及先進奈米微影製程相關材料。

(時報資訊)

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