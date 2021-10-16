碳纖維複合材料大廠拓凱（4536）拜自行車、安全帽及醫療等產業訂單及出貨顯著增幅，9月創單月營收新高；第三季合併營收攀單季新高；前三季合併營收改寫同期新高。
拓凱預估，第四季產銷有機會勝過第三季，全年追求高雙位數成長的營運目標不變。
拓凱9月合併營收8.8億元，年成長24.69％，創單月營收新高；第三季合併營收23.49億元，年增約15.2％，締造單季新高；前三季合併營收61.82億元，年增幅18.37％，改寫同期新高。
拓凱表示，上半年自行車廠客戶缺櫃及缺料而延遲拉貨，致使拓凱未出貨自行車零件庫存截至8月底達1,500多萬美元，9月消化4百多萬美元，剩餘庫存部分，預計第四季陸續出貨。
拓凱指出，拓凱9月及第三季出貨以自行車、安全帽及醫療等品項產品較高幅度成長，其中自行車9月年增幅逾四成，安全帽出貨超過三成，醫療出貨成長一成多。第三季出貨最多是自行車前叉、車架及輪圈等產品，年成長二成以上，安全帽年成長近二成。第四季產銷仍以自行車、安全帽及醫療等產品居多，有機會超越第三季。
拓凱安全帽外銷歐美為主，一部分供貨大陸市場，醫療零組件以大陸市場為主，一部分銷往日本，拓凱本身出口並無缺櫃問題。目前大陸市場持續成長，自行車客戶缺料、缺櫃問題逐漸獲解決，拓凱產銷量也增長。
拓凱還表示，大陸廈門廠因當地政府實施限電政策本周出台，但執行3天就取消，對大陸廠10月影響有限。未來若實施停電，拓凱會從調班生產，自備發電機等方面因應。
(時報資訊)
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