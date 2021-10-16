正隆（1904）拚獲利，董事會15日決議通過大園廠造紙廠再生白漿線廠房新建工程，預計投資15.56億元，增產高毛利的白卡紙、白面紙等利基紙種，以及環保衛生紙，預計2022年下半年投產。由於近期鋼筋等營建材料及人工成本飆漲，正隆這項投資較原先投資預算一口氣提高近八成。

正隆表示，大園造紙廠增設的白漿線設備，將可年產6.6萬噸回收漿，背後主要策略考量，是使用回收便當紙盒、咖啡紙杯等，取代之前成本較高的白道林紙等原物料，一來有效管控成本，提升獲利，二來落實ESG，強化低碳綠能新紙業利基。

大園廠白漿線廠房新建工程原規劃投資額為8.73億元，現因水處理流程設備增設、廠房設計變更、近期原物料及人工費用上漲幅度大，一舉調高為15.56億元。此廠房新建工程擬與山發營造簽訂委建合約，合約金額5.6億元，工程自2021年10月20日至2022年8月31日，將依工程進度付款。

正隆擴大產銷布局，除了大園廠造紙廠再生白漿線，越南平陽造紙廠二期工程也在進行中，投資額約2億美元，預計明年上半年投產；還有越南濱吉、北江兩座紙箱廠合計投資額近7,000萬美元，分別預計在2022、2023年完成，掌握成長中的東南亞商機。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意