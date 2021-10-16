長榮航空（2618）第六架777F貨機15日下午返抵國門，將配置亞洲及北美航線，第七、八架777F貨機預計分別在11、12月交機，未來777F貨機機隊將達八架，將可緩解目前吃緊的航空貨運需求，也有助於長榮航空未來的營收表現。
長榮航空總經理孫嘉明表示，因應客、貨運市場變化，2020年與波音達成協議，除遞延部分尚未交付的787-10新機交期，並變更其中七架機型為三架777F貨機及四架787-9客機。
隨著全球COVID-19疫苗覆蓋率增加，各國重啟經濟活動之際，新引進的三架貨機陸續交機後，加上第四季為傳統貨運旺季，消費性電子產品如智慧型手機等新品上市，可望推升航空貨運市場需求。
展望2022年，孫嘉明表示，電商需求持續強勁，加上海運塞港及全球供應鏈吃緊的情況下，貨運運價預估仍將維持在高檔。另因應市場供需，長榮航空亦將機動增飛客機載貨航班及調整貨機航線，以優化航網，持續提升營運效益。
根據國際航空運輸協會預估，2021年全球貨運運量將超越2019年疫情前的水準，2022年的貨量預估亦將增長4.9％。長榮航空前三季貨運營收551億元，年增64.8％，載貨量63.1萬噸，年增28.3％，貨運承載率為94.5％。
長榮航空2017年首度引進777F貨機，配置在洛杉磯、芝加哥、達拉斯、亞特蘭大、大阪、香港、上海浦東、深圳、重慶、新加坡、曼谷及河內等航點，每周超過40班。
在COVID-19疫情期間，貨運需求大增，共有33架客機以客艙載貨方式營運，主要飛航航點為洛杉磯、舊金山、西雅圖、溫哥華、芝加哥、達拉斯、休士頓、紐約、多倫多、亞特蘭大、布里斯本、阿姆斯特丹、巴黎及維也納等航點，每周逾50班。
(時報資訊)
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