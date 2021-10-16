後疫情時代新車銷售需求增長，民眾報復性出遊帶動共享汽車業務起飛，加上國內景氣復甦，企業金融、消費金融市場成長可期下，和潤企業（6592）第四季營運動能強，法人看好下半年將賺贏上半年。

和潤是國內汽車金融業龍頭，受惠於國內疫情趨緩，8月以來新車、中古車銷量明顯成長，帶動和潤的汽車分期融資業務表現，加上對岸轉投資和運國際業務成長貢獻下，和潤9月合併營收創下15.66億元的單月新高紀錄，年增26.37％，且連續兩個月營收站上15億元的歷史高峰。

如以累計前三季合併營收計高達128.66億元、年增20.14％，亦創同期新高。

法人推估，第三季單季每股淨利可望優於前季的1.35元，第四季進入兩岸車市傳統旺季下，樂觀下半年將賺贏上半年，全年EPS可望達到6元新高。

和潤總經理林彥良分析，9月營收成長主因是9月國內新車銷量4.11萬輛優於預期，助長和潤新車分期業績成長12％。

機車市場儘管還沒從疫情中復甦，但和潤分期滲透率上升情況下，機車分期業績反而較8月逆勢成長9％。

此外，國內宅配物流用車需求增加，加上8月起商用車全面進入六期環保法規，市場搶買五期商用車，推升今年國內商用車市場走高，和潤今年起擴大布局商用車分期融資新業務，也成為帶動營收獲利表現的新引擎。

林彥良表示，和潤其他轉投資子公司也持續穩定發展中，例如經營共享汽機車品牌iRent的和雲行動服務，在疫情逐步解封與連假出遊潮助攻下，下半年起業績已明顯回升。

展望第四季，法人分析，進入年底兩岸傳統購車旺季，在疫情控制得宜情形下，不論是消費金融、企業金融市場的動能是可以期待的，和潤也將趁勢積極推出各項分期產品、擴展新的業務發展。

(時報資訊)

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