全球窗簾大廠億豐（8464）自結9月及第三季合併營收均創歷史新高，目前窗簾訂單能見度看到第四季，且呈現滿單。
為增加營運利基，億豐15日表示，集團祭出四大策略，包括因應聚氯乙烯（PVC）價格大漲，第三季起陸續調漲客製化窗簾售價，漲幅3～7％、斥資興建墨西哥新廠，預定2022年底完工，投產客製化窗簾、大陸廠設備更新計畫，及預定明年下半年推出電動蜂窠簾搶市。
由於國際第三季PVC每噸報價，由2019、2020年的800～900美元，上漲至1,400～1,500美元，墊高窗簾生產成本。為反映成本，億豐與客戶協商完成，自第三季起陸續調漲客製化窗簾售價，漲幅3～7％，以維持公司第三、四季營業毛利率。
億豐董事會決議增加對旗下100％墨西哥子公司Norman Mexico公司投資3,000萬美元，累積金額達5,450萬美元。億豐說，墨西哥廠購地案，分期興建新廠，目前已動工興建，預定2022年底完工投產，新廠將量產客製化窗簾，主攻北美市場，新廠初期員工數規畫為一千人。
至於億豐目前已租用墨西哥廠，員工數近400人，主力生產客製化窗簾，仍以北美市場為主。
億豐指出，旗下大陸廠及墨西哥廠，均以生產客製化窗簾為主，柬埔寨廠以固定尺寸窗簾為主，億豐今年度客製化窗簾占比，希望可由去年的62％往上提高，增加產品銷售利潤。
億豐透露，2021年新增電動窗簾以電動百葉窗為主，售價比傳統窗簾貴一倍以上，2022下半年將推出電動蜂巢簾，擴大電動窗簾布局。
對於第四季營運，億豐強調，每年第二、第三季是營運旺季，但因海運船期吃緊因素，第二季部分訂單延單至第三季出貨；同理，第三季部分訂單也延單至第四季出貨，加上第三季起有漲價效應助威，有利於第四季營運。
不過受疫情影響，旗下柬埔寨廠2021年的員工數比去年少，加上船期吃緊，固定尺寸窗簾訂單是否可如期出貨，攸關第四季營運，是能否優於上年同期的最大影響因素。
億豐上半年EPS 8.56元，優於2020年同期6.91元，受惠第三季營收及前三季營收創新高，有利於單季與前三季EPS增長。
另外，億豐旗下東莞泛昌窗簾，處分一部分的土地使用權及建築物；其中，土地使用權面積約7.67萬平方公尺，及建物面積約3.3萬平方公尺，預估處分利益約人民幣逾7,604萬元，因作業緣故，入帳時點原定第四季，可能延至2022年。
(時報資訊)
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