在三大法人買盤加持之下，中美晶（5483）15日股價大漲，終場上漲4.55％作收，收盤價184元，站上月線，成交量放大到5,902張。

　中美晶三響炮，9月營收、第三季營收和前三季營收均寫下歷史次高紀錄，9月合併營收達62.51億元，月增率7.34％，年增率13.2％，其中，太陽能產品營收為8.4億元，月增率23.44％，年增率97.37％，締造自2019年以來最高單月營收紀錄。除了子公司環球晶營運迭創新高之外，中美晶太陽能本業已連續三個季度獲利，在後疫情時代，各國逐步開放，太陽能進入疫情後復甦，太陽能安裝被視為兼顧能源和經濟，整體來看，全球太陽能需求正面看待。

(時報資訊)

#太陽能 #中美晶 #股價

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