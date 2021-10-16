在三大法人買盤加持之下，中美晶（5483）15日股價大漲，終場上漲4.55％作收，收盤價184元，站上月線，成交量放大到5,902張。
中美晶三響炮，9月營收、第三季營收和前三季營收均寫下歷史次高紀錄，9月合併營收達62.51億元，月增率7.34％，年增率13.2％，其中，太陽能產品營收為8.4億元，月增率23.44％，年增率97.37％，締造自2019年以來最高單月營收紀錄。除了子公司環球晶營運迭創新高之外，中美晶太陽能本業已連續三個季度獲利，在後疫情時代，各國逐步開放，太陽能進入疫情後復甦，太陽能安裝被視為兼顧能源和經濟，整體來看，全球太陽能需求正面看待。
(時報資訊)
個股觀測
優良
持平
注意
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：