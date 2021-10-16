奇鋐（3017）股價因觸及上升趨勢線及70元整數關卡的支撐，順利吸引逢低買盤切入，早盤企圖展開反攻，然因買盤不濟，再加上上有5日線反壓作梗，收盤僅以象徵變盤線的十字線作收，收盤價72.9元，上漲2.1％。

奇鋐9月營收重返4字頭，以40.2億元寫下歷史第六高，並創下四個月以來的新高，月營收較上月的39.12億元微增2.77％，但年增率則放大至15.46％，並帶動第三季營收以117.73億元寫下歷史次高，表現僅次於第二季的127.49億元，季減率為7.66％，不過相較於去年同期，年增率則放大至17.16％，累計前三季營收351億元則高踞歷史新高。

(時報資訊)

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