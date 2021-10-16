缺料議題影響，奇偶（3356）今年淡旺季趨於不明顯，惟第四季仍會是全年的高點，高峰可能落在10、11月。

近年積極轉型朝輕資產路線前進的奇偶，自2018年開始大幅降低硬體自製比重，改以OEM方式外包代工，截至今年止，外包比例已拉高至九成，在自製比例已壓縮到一成的狀況下，不僅成功將成本壓到最低，連帶損平點也同步走低。奇偶表示，因致力於軟體研發，近期毛利率也同步拉高，今年上半年平均毛利率已來到48.02％，相較於去年同期的45.39％，增加了2.63個百分點。奇偶表示，伴隨著毛利率成長，目前單月營收1億元已有不錯的利潤。

缺料危機成產業界共同的問題，但對早幾年就已拉高外包外購比例的奇偶來說，反倒壓力沒有那麼沉重，奇偶表示，目前訂單的能見度並不高，只能一個月、一個月看，且淡旺季有愈來愈不明顯的跡象，以今年言之，除了7月因缺料問題比較不嚴重，再加上有暑假前的拉貨潮，單月營收衝高至1.15億元，其他月份營收表現都僅維持在1億元左右。

展望第四季，因有聖誕節前拉貨潮引領，推估奇偶10月及11月仍會見到高點，第四季營收可望來到全年的高峰，惟與第三季的差距不致太大。

奇偶今年營收穩步向上，第三季營收3.3億元，小勝第二季的3.21億元及去年同期的2.95億元，不過，因業外投資台積電的持股股價表現平平，第三季來自業外的挹注不大，惟靠著本業發揮，在毛利率持穩下，法人推估單季每股EPS應該仍有0.5元的水位，全年EPS力拚2元的可能性仍不低。

(時報資訊)

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