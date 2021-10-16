網路家庭（8044）受惠於數位五倍券以及電商旺季來臨帶動，站上近期開出好成績。網家指出，振興五倍券啟用將近一周，期間適逢雙十連假，帶動PChome 24h購物平均每日進站人次都衝破千萬，連假期間，全站銷售額較2020年同期增1.5倍。法人表示，接下來陸續有雙11、雙12等年度最大檔期，加上五倍券效益，將有望延續網家旺季效應從第四季一直到2022年第一季。
網家表示，10月8日五倍券開跑後，早上11點湧入使用者較平日同時段激增40％，加上2021年發放面額大，促使多數消費者傾向入手較高單價商品，相較三倍券啟用首日，全站筆電業績年成長逾80％、大型家電業績年成長近60％。而在五倍券熱銷品類中，又以「防疫日用、3C數位、娛樂電玩」為前三名。
網家指出，受到五倍券效益帶動，除了全站銷售額較上年同期大幅增加以外，行動支付訂單占比近50％，平均客單價則落在五倍券額度範圍4,000元～4,500元間，顯見五倍券發揮效益，刺激站上人流湧入帶動買氣熱潮，將為第四季營運挹注強勁動能。
網家9月營收35.59億元，較2020年同期成長18.56％，創歷年同期新高，惟較8月減8.17％。第三季受到疫情帶動，單季營收114.09億元，年增10.65％、季減11.26％，創下單季歷史新高。累計今年前三季營收346.3億元，年增10.7％。
電商旺季開跑，網家15日股價表現強勢，盤中一度漲近7％，尾盤漲幅收斂，收盤價117.5元，漲幅4.44％，成交量6,404張。法人表示，五倍券開跑，讓電商業者2021年的雙11大戰提早開打，第四季迎來五倍券以及旺季雙利多，將有望延續將消費買氣一路延續到2022年第一季。
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