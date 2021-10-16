天宇（8171）轉型有成，2021年儲能系統挹注營運成長動能，前三季合併營收達6.42億元，相比2020年同期大幅成長237.53％。除了儲能櫃之外，天宇UPS不斷電系統也進入了兩家半導體大廠供應鏈，預期出貨逐步成長，挹注明年成長動能。

天宇今年切入美國儲能大廠普威供應鏈，但是卻受到海運缺櫃問題、影響營收認列，不過累計前三季合併營收仍衝上6.42億元，比2020年同期成長237.53％。

法人表示，公司第四季訂單能見度高，預期轉換完畢後業績將持續成長。估計10月起營收可望逐月攀升，2022年第一季營運還將進一步衝高，單月營收挑戰2億元的高點。天宇表示，不對業績預估做評論。公司強調，海運缺櫃問題是一大挑戰，此外，電動車需求夯，造成電池芯缺料、甚至漲價，也是營運上的變數。

天宇積極轉型，除了儲能櫃之外，2022年將大力投入AFC儲能案廠開發，目前正在積極尋找符合饋線之案場，其IRR預期可達30％，遠超過太陽能躉電僅10％之IRR。AFC長期穩定之獲利將可改善目前代工毛利偏低之狀況。明年AFC自建持有目標20MWh、代建出售目標30MWh，同時天宇將全力啟動轉型計劃將由代工儲能廠全力轉型為能源控股公司。

此外，天宇也跨入半導體產業的UPS不斷電系統市場，未來半導體廠生產線的不斷電系統將從鉛酸電池轉換為比較環保的磷酸鋰鐵電池，除了新建廠房大舉導入之外，既有廠區也將全面汰換。天宇和系統整合商合作開發不斷電系統電池，已經拿下兩家半導體廠商的訂單並且開始出貨，預期明年營收貢獻將逐漸放大。

(時報資訊)

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