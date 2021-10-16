設備廠志聖（2467）15日公布第三季自結稅後淨利1.55億元、每股盈餘1.03元，與第一季相當，公司表示，第三季營運相較第二季微幅降溫，主要是客戶有部分廠房遞延，導致訂單延後到第四季才出貨，整體來看，三大產業包括PCB、半導體、面板需求均為強勁，在手訂單滿、能見度也明朗，對於第四季營運持正面看法。

志聖9月營收4.58億元、月增3.05％、年增9.14％，為連續三個月出現月成長，第三季營收13.29億元、年增24.35％，累計前九月營收達42.4億元、年增54.3％，創下歷年同期新高。

法人表示，受惠市場需求強勁、終端應用升級，5G、AI、HPC、電動車等趨勢，帶動各產業客戶的擴充產能力道不減、詢問度很高，預估遞延的訂單如期在第四季出貨下，志聖全年營運挑戰創高可期，此外，以目前在手訂單來看，客戶2022年的需求仍然很強，對於明年志聖的展望不看淡。

從產業來看，志聖結盟均豪、均華組成G2C聯盟，今年來持續在半導體產業的拓展，發揮不小的效益，今年成長四成，下半年力拚衝到五成。

PCB方面，受惠產業蓬勃發展，志聖今年PCB設備出貨也成長顯著，公司表示，像是IC載板、HDI、Mini LED等製程都很熱門，包括兩岸及東南亞的客戶均看到強勁的擴廠需求，目前觀察下來，明年PCB產業依舊很好。

IC載板因高頻高速、高效能運算應用成長快速，載板產業供需不平衡無法緩解，法人表示，包括台系載板三雄南電、景碩、欣興明年都會持續擴充，臻鼎也在緊追當中，加上陸資廠也想往載板拓展，預期明年載板挹注設備廠的貢獻仍是重點。

HDI方面，由於產品規格升級，採用HDI設計的需求增加，明年PCB廠擴充相關產能的力道延續。Mini LED方面，隨美系大廠推出平板、後續有望推出筆電，布局Mini LED技術仍是不少業者努力的方向，看好未來需求成長，亦有業者提出相關擴產計畫。

(時報資訊)

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