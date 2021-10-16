筆電、智慧手機搭載觸控筆商機逐步擴大，當前舉凡蘋果、三星、微軟Surface及小米都開始在平板電腦、智慧手機等終端產品搭載觸控筆，使相關拉貨動能穩健成長。
法人指出，義隆（2458）觸控帶筆IC具備Microsoft、Wacom等觸控筆平台認證，且獲得多家面板廠及品牌廠導入，預期2022年相關產品出貨動能有望再度改寫新高。
近年來智慧手機螢幕尺寸不斷變大，三星甚至還推出高達6.7吋的折疊螢幕智慧手機，宛如一台小型平板，讓使用者開始出現在智慧手機也需要搭載觸控筆的需求，目前三星、小米等品牌大廠都已經推出觸控筆產品，可應用在自家行動裝置中使用。
除了智慧手機之外，平板電腦及具備觸控功能的筆電更是觸控筆的主戰場，蘋果在觸控筆市場一直都與旗下的iPad搶下大筆市占率，其他如微軟Surface Pen及觸控筆大廠Wacom亦有不錯佳績。
由於觸控筆市場規模不斷成長，義隆也持續推出新品。法人指出，義隆除了既有的觸控帶筆產品之外，目前更規畫推出可支援筆電在觸控板的帶筆產品線，預期將於2022年開始量產出貨，由於新產品毛利較佳，預期將有望帶動義隆業績向上成長，且相關產品出貨動能有望再度改寫新高。
事實上，義隆在觸控筆產品線一直都有亮眼佳績，且產品成功獲得Microsoft、Wacom等觸控筆平台認證，近年來已經成功打入各大筆電品牌供應鏈當中，除了蘋果訂單尚未拿下之外，市面上產品都有機會看到義隆的身影，出貨並持續穩健成長。
除此之外，觀察義隆營收表現，9月合併營收為16.53億元，第三季合併營收達49.75億元，接近先前義隆公告財測的48～50億元上緣。累計2021年前三季合併營收達141.66億元、年成長35.5％，改寫歷史同期新高。
法人指出，雖然第四季將進入庫存調整階段，不過從全年角度來看，義隆營收仍可望達到年成長超過兩成的成績單，獲利亦將達雙位數成長的歷史新高表現。
(時報資訊)
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