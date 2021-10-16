盤勢觀察：

台股守穩年線、周五帶量挑戰突破小W頸線壓力16,771點，日K收紅，KD交叉向上處於50附近，脫離相對弱勢區。若能持續向上突破18,034～17,633點下降反壓，即接近季線，反彈時留意法人籌碼於電子權值股動向，道瓊指數短線在季線與33,613間橫向整理，那斯達克指數介於半年線與季線間震盪，由周K線來看，主要指數都處於高位，經濟活動恢復，第三季企業獲利雖趨緩，但仍屬正向。

盤勢分析：

本波台股萬七之下整理時，前九個月業績大幅成長的個股，營收增長或創高的趨勢與股價未必同向。以航運股之股價主要反應未來長期的產業趨勢，而非之前運價高漲所帶來的營收創高，航運股、金融股與景氣循環股多以股價淨值比進行評價，而非本益比評價。除留意類股的評價方式外，部分電子族群連續二個月以上呈現空頭排列的下降走勢，主要是擔憂終端需求修正、報價下滑或大陸產能受能耗雙控影響。

中國監管手遊及新經濟平台業者、恒大事件、能耗雙控，顯示政策在主導將虛擬經濟（新經濟）資源轉向實體經濟，三道紅線政策係整頓恒大等房企之財務高槓桿的債務風險，限電政策除因煤價飆漲主要因素外，透過能源管控進行淘汰高耗能、低經濟效益的作法，也是延續供給側改革的路線，在計劃經濟的調整陣痛過程時，資本市場的風險趨避特性，引導資金轉向高附加價值、高毛利、高成長的重要企業。

台股因周一假期影響周量減少，位於18,034高點回檔第14周，低點16,162守穩不破，形成小W突破走勢，待攻克16,771點脫離短期震盪整理後，即扭轉指數下探年線的偏空格局。以周K線來看，目前仍處於高檔量縮整理，下周三台指期結算前後，若美股轉強或外資續買超，守穩於年線上的反彈格局，可望延續。10月下旬的投組配置，優選低基期、半導體、電動車等類股，但若盤勢出現年線失守，宜拉高防禦股比重，並留意權值股之內外資法人籌碼動向。

投資策略：

第四季除關注全球通膨議題外，去年1月15日美中完成第一階段貿易協議，將於2022年屆滿二年，預料年終登場的拜習線上峰會前後，各項關於美中貿易談判等大國博弈的議題，將與Fed縮減購債的時間與規模、研判全球通膨趨勢的原物料價格與總經數據，成為牽動股市多空的重要因子。

留意下周三台指期結算、美股重要財報（科技股呈季減、年增，能源類股雙升），以及中國11月登場的六中全會與FED利率會議。低基期股獲低接買盤青睞，但尚未確認大盤是否脫離修正調整期前，暫以跌深反彈，短線視之。大盤若能透過權值股帶量突破下降反壓，多方指標先看半導體、電動車及減碳概念股。

(時報資訊)