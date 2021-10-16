台股上市櫃生技族群捷報頻傳，興櫃生技股也沾光！開發齒顎矯正產品的美萌（7555）、數位醫材晉弘（6796）、禾伸堂（3026）轉投資的禾生技（4194）9月營收亮眼，獲資金點火；亞洲教育（6764）則受惠董事會通過申請股票上市櫃或登錄臺灣創新板案，股價單周大漲逾15％。
台股大盤多空交戰，興櫃本周僅四個交易日，成交量能「急凍」至108.69億元，平均單一交易日成交量較上周大減近8億元，且個股周漲幅也明顯收斂，僅七檔周漲幅逾一成、單周上漲個股數也不到四成。
具轉機題材的生技族群成最大受惠者，統計興櫃本周漲幅前十大中，就有美萌、晉弘、禾生技、溫士頓四檔生技醫療股，分別上漲17.15％、14％、11.96％、10.47％；亞洲教育也大漲15.77％，唯數、永虹先進、秀育、廣化、奇鈦科周漲幅則介於7～12％。
法人指出，現階段買盤仍集中於具題材加持，且與大盤漲跌連動性低的生技產業，促使本周興櫃生技族群續強。美萌主要研究開發創新齒顎矯正產品，9月營收0.29億元，月增21.7％；累計前三季2.57億元，年成長44.8％，創同期新高。
智能醫療開發商晉弘9月營收0.47億元，月增22.5％、年增28.4％；累計前三季營收3.19億元，年成長17.3％，已突破2019年全年的3.15億元。法人指出，疫情提升遠距醫療需求、美國遠距醫療法規漸完善，使晉弘旗下主力產品五官鏡訂單大幅提高，能見度看至明年上半年。
晉弘五官鏡需求強勁，法人估今、明兩年營收可望維持雙位數成長，而旗下另兩項開發中醫材產品也進入尾聲，數位內視鏡預計向美國食藥署（FDA）申請藥證，預計明年中取證、拋棄式鼻咽鏡則可望於明年上市，預期2023年營收將進一步擴大。
禾伸堂生技代理藥品美迪文清創凝膠藥，已取得台灣食品藥物管理署（TFDA）藥證，可於台灣上市銷售，後續也將申請納入健保給付。
此外，亞洲教育12日董事會決議通過申請股票上市櫃或登錄臺灣創新板案，激勵其股價連三日大漲，單周勁揚15.77％，15日均價達99.56元，為逾兩個月來新高。
興櫃生技股連兩周增添「生力軍」，巨生生醫為工研院奈米國家計畫衍生的奈米藥物開發平台新創公司，已運用奈米藥物平台開發新藥，將於19日以每股參考價35元登錄興櫃。
(時報資訊)
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