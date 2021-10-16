近期台股震檔震盪格局，15日在台積電（2330）法說報喜及美股上揚效應，指數強漲2.40％收高16,781點；高價股續強，AES-KY（6781）突破千元關卡，成為史上第14檔千金股，也是再度同步出現九千金股盛況；股王矽力-KY（6415）及股后信驊（5274）強漲，大立光及力旺同收2010元競逐老三，旭隼（6409）、富邦媒（8454）、譜瑞-KY（4966）都收1,700元搶老五，下周持續上演高價股大比拚行情戲碼。
伴隨台股今年走揚，高價股也受市場注目，從2月的八千金（大立光、矽力-KY、信驊、祥碩、譜瑞-KY、旭隼、亞德客-KY、富邦媒），4月下旬先後有九千金（加入聯發科）及十千金（加入力旺）；6月中旬盤中還出現同步出現11千金（加入緯穎）的盛況。
其後受股市震盪拉回，千金股檔數及股價也震盪消長，15日AES-KY強漲7.41％收高1,015元，加入千金股行列，成為第九檔千金股。
以15日該九檔千金股，矽力-KY、信驊各收4,085元及2,300元，續居股王、股后，但大立光及力旺股價一漲一跌，同時收2,010元並居老三。譜瑞-KY及富邦媒分別大漲5.92％、4.94％，旭隼震盪持平，三檔同時收1,700元，並列老五，祥碩的1,515元及AES-KY的1,015元，則分別為第八、九高價股，下周高價股持續股價大比拚行情。
該九檔千金股中，大多數基本面亮眼，以新公布累計前九月營收，AES-KY年增率達111.63％最高，矽力-KY、力旺、譜瑞-KY、富邦媒等累計營收年增率超過三成，旭隼及信驊累計營收年增率也各有19.99％、10.15％，僅大立光及祥碩兩檔累計營收減弱，各率退16.58％、3.02％。
大展投顧總經理賴建承指出，近期大盤持續低量能，但高價股卻輪動攻堅，主要與法人拉抬作帳績效有關，由於產業前景佳及業績表現出色，加以多為中小型股具籌碼面優勢。
賴建承表示，美國總體經濟數據不錯，美元指數走弱，美股走揚，主要亞股也都守穩年線上震盪，15日台股在台積電法說報喜帶動，指數已突破18,034點及17,643點連結的壓力線，後續觀察能否突破連結15,159點及16,248點的上升趨勢線（位置約16,800點），才代表盤勢由反彈轉為攻堅格局。
(時報資訊)
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